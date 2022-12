Bronchiolite : un vaccin en test à Bordeaux pour aider la recherche et désengorger les urgences

Les bébés sont en première ligne pour aider la recherche contre la bronchiolite à Bordeaux ! Le CHU participe depuis le début du mois de novembre à une recherche clinique contre le VRS (virus respiratoire syncytial), un virus courant qui infecte pratiquement tous les bébés avant leur deuxième anniversaire. C'est ce virus qui est responsable de la bronchiolite ou de la pneumonie. L'étude internationale Harmony vise à définir si les petits peuvent être protégés grâce à une injection d'anticorps. À Bordeaux, une vingtaine de bébés participent déjà à cette étude. Ils reçoivent un vaccin ou rien du tout après tirage au sort, pour répondre aux exigences de l’essai clinique.

ⓘ Publicité

loading

Dans le reportage si dessus, on entend Jules, 4 mois, sa maman, Perrine, qui vient de rencontrer l'attachée de recherche clinique au CHU de Bordeaux Oceane Zaghet, responsable de cette étude.

"L'épidémie est exceptionnelle de par son intensité et sa précocité"

L'étude est coordonnée au CHU de Bordeaux par François Galodé, médecin co-investigateur de l’étude Harmonie qui explique : « Ce médicament peut avoir un grand intérêt dans la prise en charge des bronchiolites et surtout dans sa prévention. C'est déjà une étude qui a été réalisée chez beaucoup de nouveau nés avec des résultats qui sont très encourageants, probablement des enfants qui présentent moins d'infections, de formes sévères et d'hospitalisation. Ça peut considérablement améliorer la prise en charge de ces enfants en réduisant le nombre d'infections, d'hospitalisations et le poids que ça apporte sur l'hôpital. »

François Galodé qui avoue : « Actuellement, on est complètement submergé par cette vague d'infections. On a déclenché le plan blanc à l'hôpital de Bordeaux et cette année, on a l'impression que c'est un peu exceptionnel de par l'intensité et la précocité de l’épidémie. Mais c'est encore plus difficile cette année du fait, effectivement, des fermetures de lits, du manque de personnel. »

Le protocole est assez simple, les parents ont un rendez-vous à l'hôpital, ensuite, ils doivent remplir un questionnaire sur une application et auront un appel téléphonique à la fin de l'étude. L'étude se déroule jusqu'en février 2023 et les enfants qui peuvent participer doivent avoir moins d’un an à cette date.

La bronchiolite est une atteinte respiratoire au niveau des bronchioles des nourrissons causée par plusieurs virus dont le virus respiratoire syncytial (VRS). Elle touche près de 500.000 enfants de moins de 2 ans en France chaque année et déclenche 30 000 passages aux urgences, dont 10 000 hospitalisations.

L'étude Harmonie doit inclure 30 000 participants en Allemagne, au Royaume-Uni et en France. Au moins 7 000 enfants français devraient être ainsi recrutés. Elle va bientôt être mise en place dans les hôpitaux de Libourne et Arcachon.