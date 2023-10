Bronchiolite : une jeune maman de Champéon inquiète pour la santé de son nourrisson

De nombreuses familles mayennaises sont inquiètes face à la pénurie du nouveau traitement préventif contre la bronchiolite. Le Beyfortus a été mis en vente en France le 15 septembre et il est déjà en rupture de stock . Le médicament est introuvable en pharmacie : il est victime de son succès auprès des parents de nourrissons. Prescilia, une maman qui vit à Champéon dans le Nord-Mayenne, va donc devoir s'en passer pour son bébé Adam qui est né il y a quinze jours.

"Le gouvernement n'a pas anticipé l'engouement autour de cette sensibilisation"

Comme beaucoup de jeunes parents, Prescilia comptait sur le Beyfortus pour protéger son bébé de l'épidémie de bronchiolite. La campagne de sensibilisation a commencé il y a plusieurs mois déjà. "On nous fait comprendre que c'est super important pour la santé de nos enfants : à la maternité, c'est pareil. On a les fascicules, le pédiatre nous en parle, les sages-femmes nous en parlent, on nous fait comprendre qu'on serait des mauvais parents si on choisissait de ne pas le faire, ce qui est quand même hyper culpabilisant. Quand on veut le faire, on ne peut pas parce ce que le gouvernement n'a pas anticipé l'engouement autour de cette sensibilisation", pointe du doigt cette mère de famille de 38 ans. Et elle ajoute, énervée : "Il faut bien se douter que, si on dit à des parents que l'on peut éviter la réanimation, les assistances respiratoires, forcément les parents vont être à l'écoute !"

Cette maman mayennaise s'inquiète désormais pour son bébé, né le 15 septembre. Des virus commencent à circuler, l'épidémie de bronchiolite a déjà débuté : c'est une infection très contagieuse qui peut se transmettre via des éternuements par exemple. Sans traitement préventif pour protéger son nourrisson, elle s'apprête à remettre en place des "gestes barrières" chez elle. "On a du gel hydroalcoolique à la maison, donc on fait très attention, on se lave bien les mains. Moi, j'évite de prendre Adam pendant trois jours dans les bras parce que je commence à être un peu enrhumée", explique Prescilia.

Selon la Direction générale de la santé, des nouvelles doses de Beyfortus pourraient être disponibles à partir du mois de novembre.