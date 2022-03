Bruno Cadène, journaliste originaire de l'Isère, publie une BD pour raconter son AVC

Vous l'avez sûrement entendu commenter passionnément les matches de hockey sur glace des Brûleurs de Loups sur Radio France Isère dans les années 90. Puis Bruno Cadène a été nommé correspondant de Radio France à Moscou dans les années 2000 avant de devenir grand reporter pour France Culture, à Paris, spécialiste des pays de l'est.

AVC, le 6 février 2017

Une vie professionnelle bien remplie, tout comme sa vie de famille, avec sa femme, Galina, et leurs deux enfants. Jusqu'à ce dramatique 6 février 2017. A 54 ans, l'existence de Bruno bascule. Il est victime d'un grave AVC hémorragique. Grâce à son épouse qui prévient rapidement les secours, il est pris en charge très vite, mais il est paralysé, ne peut plus parler. Il décide alors de se battre pour se reconstruire et retrouver son autonomie.

Une BD pour témoigner

Comment est née l'idée de cette BD? "J'ai eu envie de raconter mon histoire" explique Bruno Cadène, d'une voix un peu trainante. "Une BD qui parle d'AVC, cela ne s'était jamais fait. J'ai participé à l'écriture avec deux pros de la bande dessinée, Xavier Bétaucourt, pour les textes et Olivier Perret pour les dessins. Je veux montrer aux gens qu'on peut s'en sortir. L'accident vasculaire cérébral est un accident, pas une maladie. Il faut que notre cerveau réapprenne tout mais c'est possible. Moi, je ne voulais pas mourir, je voulais vivre pour ma femme et mes enfants."

Ecoutez le témoignage de Bruno Cadène Copier

Qu'est ce qui a été le plus dur à vivre depuis 5 ans ? Bruno répond sans hésiter : "La lenteur. Tout prend du temps. Réapprendre à marcher, à parler. Cela ne revient pas comme çà ! C'est des petits turcs, des petites étapes, toutes petites ! Au début, le moindre effort m'épuisait, je dormais beaucoup."

Un rééducation de tous les instants

Tous les jours, Bruno Cadène marche, fait des exercices d'orthophonie, de kiné pour récupérer son bras droit, notamment. Il ne lâche rien. "Même le week-end, je travaille !" lance-t-il dans un sourire. "J'ai encore une marge de progression. Marcher plus vite, mieux parler, récupérer mon bras droit. Je crois que les kinés vont être mes meilleurs amis encore pour un bout de temps ! Mais ils sont supers !"

Sa force, il l'a aussi puisée auprès des autres fracassés de la vie qu'il a côtoyés au Divio, le centre de rééducation de Dijon, la ville où il habite avec sa famille. "Quand je suis arrivé, j'ai vu tous ces gens handicapés par des accidents de voiture, de moto et qui ne se décourageaient pas. Je me suis dit : mais dans quel état sont-ils ! Oubliant que moi aussi, c'était pas terrible !"

Ne pas s'apitoyer sur son sort

Bruno n'a jamais voulu s'apitoyer sur son sort. Il n'a pleuré qu'une fois, à l'hôpital. "Je me suis regardé dans une glace et je me suis dit : mon pote, c'est facile de pleurer, mais c'est plus dur de faire ce que les kinés et les médecins te disent. Et je n'ai jamais plus pleurer sur mon sort depuis!"

Retrouver son métier de journaliste

Le rêve de Bruno s'était aussi de retravailler pour Radio France, où il a fait toute sa carrière de journaliste. Et il y est arrivé. Alors, certes, il ne peut plus faire de radio comme avant mais il rédige des articles très documentés et toujours pertinents pour le web. Il est en télétravail. "Quand toute votre vie, cela a été le micro et l'horloge, c'est difficile de s'en passer. Là, au moment où je vous parle, je suis dans un studio de radio et je revis !"

Une belle leçon de courage et de résilience

C'est une belle leçon de courage et de volonté que l'on découvre, au fil des pages de cette BD. Bruno Cadène se raconte, avec franchise, sans rien cacher des difficultés ou des moments douloureux. "_Il y a le Bruno d'avant le 6 février 2017 et puis il y a celui que je suis aujourd'hui_. Je l'accepte et cela me permet d'avancer et d'être heureux, malgré tout!"

"Silence Radio. 36 mois pour me relever d'un AVC" Une BD signée Bruno Cadène, Xavier Bétaucourt, Olivier Perret, aux Editions Delcourt. 15 euros. En librairie le 23 Mars.