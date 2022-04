Buitoni, Ferrero, Graindorge : faut-il s'inquiéter des rappels de produits alimentaires à répétition ?

Ces deux dernières semaines, les alertes sanitaires s'enchaînent. Après les pizzas Buitoni et les centaine de tonnes de chocolats Kinder, c'est au tour de six fromages au lait cru vendus en grandes surfaces d'être retirés des rayons mercredi 6 avril. Ils sont soupçonnés de contenir la bactérie listéria. Aujourd'hui, ces rappels de produits alimentaires inquiètent, mais ils sont très fréquents depuis plusieurs années.

Plus de 4 000 produits rappelés en un an

Sur le site rappel.conso.gouv.fr, 4 377 références alimentaires non-conformes ou dangereuses sont répertoriées depuis mars 2021. Les raisons sont multiples : mauvais étiquetage, suspicion de morceaux de verre, présence de bactérie, etc... Ces cinq dernières années, les contrôles se sont intensifiés. Depuis la crise à la salmonelle dans les produits laitiers infantiles du géant Lactalis, le principe de précaution est appliqué de façon beaucoup plus forte. Les entreprises retirent souvent "volontairement" des produits du marché pour éviter les intoxications alimentaires. On recense tout de même près d'un millier de toxi-infections et neuf décès en France en 2020.

Contrôles réguliers

La France se targue d'avoir "l'un des systèmes de sécurité sanitaire les plus performants au monde". Chaque année, le budget de l'inspection sanitaire s'élève à 335 millions d'euros. En plus des autocontrôles des entreprises, 4000 inspecteurs réalisent plus de 60 000 contrôles dans les établissements et plus de 30 000 dans les élevages chaque année. En cas de non-respect des règles sanitaires, les opérateurs peuvent être sanctionnés par des amendes, des procès-verbaux, des rappels et des destructions voire des suspensions d'agréments ou des fermetures.

Insuffisant pour les associations

Mais ces contrôles sont insuffisants pour plusieurs associations. L'ONG Foodwatch dénonce le manque de transparence des entreprises. Elle estime que les réactions sont trop tardives. L’alerte pour Kinder par exemple a été donnée deux jours après le Royaume-Uni alors que plusieurs salmonelloses britanniques étaient déjà signalés.