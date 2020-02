Bus arrêté à Lyon : l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes indique que le chauffeur n'est pas contaminé

L'agence régionale de Santé a communiqué ce soir des informations de nature à faire retomber les tensions d'un cran. Non, le chauffeur du FlixBus Sienne / Clermont-Ferrand n'est pas contaminé par le Coronavirus. Les tests sont négatifs.

Un chauffeur à la toux... anormale ?

Ce matin, les passagers de ce bus avaient indiqué que leur chauffeur présentait une toux anormale. Par précaution, un dispositif de surveillance et un périmètre de protection avait été mis en place en gare de Lyon-Perrache. Une inquiétude nourrie entre autres par l'augmentation du nombre de cas de malades en Italie.

77 voyageurs, 36 à Lyon, tous identifiés

Au total, 77 personnes ont voyagé via ce bus, et 36 étaient encore à l'intérieur lors de son arrêt à Lyon-Perrache. "Un médecin de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et 4 épidémiologistes de la cellule régionale de Santé publique France (SPF) se sont rendus sur place pour interroger les 36 passagers et chauffeurs du car" explique l'ARS _"_En fin de matinée, tous les passagers avaient pu regagner leur domicile ou lieu d’hébergement à Lyon."

Ni le chauffeur, ni aucun des passagers ne sont donc porteurs du Coronavirus selon les éléments réunis ce soir par l'ARS.

Autre inquiétude à Grenoble, où plusieurs passagers étaient descendus. Fallait-il s'inquiéter d'une possible dissémination du virus dans la capitale des Alpes ? Ce soir, l'ARS se veut rassurante, mais transmet tout de même des recommandations :

Surveillance de température, port du masque

_Pour ceux qui ont séjourné à Milan_, les recommandations en vigueur leur ont été transmises : surveillance de leur température 2 fois par jour ; port d’un masque chirurgical en présence de leur entourage et en dehors du domicile ; réduction des activités non indispensables dans les lieux collectifs et de la fréquentation de lieux où se trouvent des personnes fragiles (hôpitaux, maternités, établissements d’hébergement pour personnes âgées…) ; lavage régulier des mains.

Il leur a été enfin rappelé qu’en cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, il était nécessaire de contacter rapidement le SAMU - centre 15 en signalant leur voyage et de ne pas se rendre directement chez un médecin ou à l’hôpital.