Isère : faire vacciner plusieurs milliers de personnes cette semaine contre la Covid-19

Le Professeur de médecine Olivier Epaulard, infectiologue au CHUGA, le centre hospitalier universitaire de Grenoble Alpes, était l'invité de France Bleu Isère ce lundi 4 janvier pour évoquer la campagne de vaccination contre le Covid-19 qui va débuter en Isère.

La France accélère le rythme des vaccinations, après des débuts polémiques. En Isère, ça y est, ça commence vraiment ?

On avait déjà commencer le 31 décembre à vacciner des personnes en Ehpad, la première cible identifiée. Et là, on commence à vacciner les soignants de l'hôpital, les soignants de ville de plus de 50 ans.

Pour autant, cela commence lentement et cela génère des moqueries, une polémique...

Des moqueries, on s'en fiche, l'important, c'est que ca commence. Effectivement, on aurait préféré que cela commence un peu plus vite. Mais là, on a reçu les doses du vaccin Pfizer en milieu de semaine dernière. Il y a eu ensuite ce long weekend. Là, on espère vacciner plusieurs milliers de personnes cette semaine.

Quel est le rôle du CHUGA dans cette campagne de vaccination ?

Le CHUGA coordonne les choses pour les Ehpad. Mais le but, aussi, c'est que les différentes cliniques installent leurs propres centres de vaccination pour vacciner leur personnel soignant.

Et l'idée d'installer ce que l'on a appelé des "vaccinodromes" dans les grandes villes, cela vous semble une bonne idée ?

Oui, bien sûr. Il ne faut pas se fermer de porte en terme de vaccination. Pendant la grippe H1N1, effectivement, on avait parié sur ces grands centres de vaccination, mais sans mettre dans la boucle les médecins généralistes. Et c'était une erreur. Là, au contraire, on va essayer de faire que l'on puisse se vacciner dans beaucoup d'endroits différents. Chez son médecin, dans des centres à côté de l'hôpital, dans des centres cogérés avec des municipalités. Et que le vaccin aille jusqu'aux résidents des Ehpad, dans leurs lieux de vie. Se faire vacciner, c'est très rapide, les risques sont extraordinairement faibles. Ca peut donner pour certains, un peu de fièvre, ou une rougeur sur la peau...Nous, on est très enthousiastes et beaucoup de gens sont très motivés pour que ca avance.

On a une enquête ce matin IFOP pour Radio France qui nous dit que 53 % des personnes interrogées disent que ce vaccin est un espoir, mais 58 % n'en veulent pas. Donc, il faut rassurer encore ?

Chacun chemine à son rythme. Ce vaccin n'est pas obligatoire. Là, on vaccine ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui sont volontaires.

Certains s'interrogent car ils trouvent que le vaccin a été trouvé très rapidement, alors que pour le VIH, on n'en a toujours pas trouvé au bout de 30 ans...

Je comprends, mais c'est parce que sur le sida, on y travaille depuis 30 ans que cela a permis de faire progresser la science. On a eu aussi de la chance avec le Covid car vacciner contre une seul de ses protéines, ca suffit a obtenir des anticorps protecteurs. Dès que la souche a été publiée en janvier 2020, on a trouvé assez vite la solution. Ensuite, il y a eu les essais sur les animaux, puis sur l'homme. mais là, ca prend plus de temps. Si on avait pu compresser les essais humains, le vaccin aurait été prêt en septembre. Les autorités sanitaires européennes, américaines ont considéré que ce vaccin était efficace et sûr. Toutes ont dit, c'est bon on peut y aller.