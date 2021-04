Le centre de vaccination de Périgueux recherche en urgence des personnes à vacciner d'ici ce week-end

Plusieurs créneaux sont libres pour se faire vacciner contre le Covid-19 au centre de vaccination de Périgueux. Les 50-70 ans avec comorbidités et les plus de 70 sans comorbidités sont concernés.

De nombreuses plages de rendez-vous sont disponibles pour se faire vacciner contre le Covid-19 à partir de demain jeudi 8 avril, et d'autres vont bientôt être ouvertes pour ce week-end, au centre de vaccination de Périgueux à la Filature de l'Isle.

Les personnes qui ont entre 50 et 70 ans avec comorbidités ou plus de 70 ans sans comorbidités, et qui n'ont pas pu obtenir de rendez-vous jusqu'ici, peuvent s'inscrire sur doctolib pour obtenir un créneau et recevoir une injection du vaccin Pfizer-BioNtech dans les prochains jours.

En cas de désistement, il est nécessaire de prévenir le centre de vaccination pour que les doses ne soient pas perdues et qu'elles puissent être proposées à une autre personne volontaire.

Pour contacter le centre de vaccination de Périgueux : 05 53 45 31 33.