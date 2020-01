C'ert unique en France : à Tulle des résidents d'EHPAD plongent dans le grand bain

C'est un dispositif original et unique en France que Tulle a lancé depuis l'an dernier. Des résidents d'EHPAD sont invités à se baigner au centre aquarécréatif. Un partenariat du pôle gériatrique de l'hôpital et du club des nageurs de Tulle qui apporte de nombreux bienfaits à ces personnes âgées.

Tulle

Trois fois par semaine le centre aquarécréatif de Tulle accueille des personnes très âgées. Le lundi il s'agit de personnes vivant encore en autonomie envoyées par leur médecin. Le mercredi et le vendredi ces séances sont réservées aux EHPAD. Le sport santé en piscine pour personnes âgées a depuis longtemps fait ses preuves, mais c'est la première fois que des baignades sont ainsi proposées à des résidents d'établissements pour personnes âgées dépendantes.

Six EHPAD

C'est l'an dernier que le pôle gériatrique de l'hôpital et le club des nageurs de Tulle ont décidé de proposer ces séances à des EHPAD corréziens. 6 d'entre sont déjà inscrits. Mireille est l'une des anciennes déjà à venir régulièrement ainsi profiter du grand bain. Cette résidente de l'EHPAD de Treignac enchaîne les allers et retours accompagnée d'une animatrice de son établissement. "Au début j'avais une appréhension, mais maintenant tout roule" précise-t-elle avant de s'élancer pour une nouvelle longueur. Non loin Lydie de Cornil fait des exercices. "J'ai été opérée d'une jambe dit-elle. Alors ça me fait du bien l'eau".

L'eau miraculeuse

Les exercices sont individualisés en fonction des pathologies des personnes et en lien avec leur médecin. "L'activité physique a fait ses preuves comme prévention des troubles cognitifs et dans la lutte contre les troubles musculo-squelettiques" explique le docteur Carole Pécouyoul du pôle gériatrique de Tulle. Mais ces séances de piscine ont des bienfaits multiples. Les gens prennent moins de médicaments, notamment pour dormir et pour les douleurs, également pour les troubles comportementaux; elles retrouvent aussi une motivation pour faire des activités. Et l'eau fait des miracles. "On a des personnes qui viennent au bord du bassin en fauteuil roulant et qui dans l'eau n'ont besoin de rien" raconte Mélanie Delpy, la présidente du club des nageurs de Tulle. Pas étonnant donc que de nombreux autres EHPAD corréziens demandent à bénéficier du dispositif. Et d'autres régions en France pourraient bientôt copier Tulle.