"C'est de la câlinothérapie" : Sébastien Lardeux, du syndicat FO, à propos de l'avenir de l'hôpital de Mayenne

Une réunion a lieu entre les élus du département de la Mayenne et l'Agence régionale de santé, ce lundi 20 septembre 2021. Les discussions vont porter sur l'avenir de l'hôpital du Nord-Mayenne, et sur le possible transfert de certaines activités vers Laval. Un projet dénoncé par Force Ouvrière.