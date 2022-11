"On fait comme on peut" : le 15 submergé d'appels en Dordogne avec les fermetures d'accueil des urgences

Un voyant s'allume sur l'un des écrans d'ordinateur d'Isabelle, le casque avec micro sur les oreilles, dans la grande salle aux airs de tour de contrôle du centre 15 : "Le SAMU bonjour ? Allô ?", entonne l'assistante de régulation médicale. Il est bientôt 21 heures, ce mercredi 2 novembre, et c'est le 343e appel de la journée. Le centre des appels d'urgences de la Dordogne, déjà très sollicité en temps normal, doit en plus faire face à la "régulation" à l'entrée des urgences de tous les hôpitaux du département, Sarlat, Bergerac et Périgueux en même temps. Une première.

ⓘ Publicité

"On se retrouve avec le tout-venant"

Les malades doivent appeler le 15 plutôt que de se rendre directement aux urgences, afin de soulager au maximum les équipes des urgences des hôpitaux. "Ca représente une grosse augmentation des appels", constate Nicolas Gavoille, médecin urgentiste au SAMU : "Déjà cet été, on a eu un doublement des appels par rapport aux années précédentes. On a progressivement donné l'idée aux gens d'appeler le 15 vu qu'il y a une carence de médecins, y compris de généralistes".

Le métier premier de ces soignants, c'est l'urgence vitale. "Avec les fermetures des accueils des urgences, on se retrouve avec le tout-venant", remarque Antoine, assistant de régulation médicale : "On décroche tous les appels provenant de gens qui sont à l'entrée des centres hospitaliers dont les urgences sont fermées. J'ai eu un appel pour une entorse par exemple aujourd'hui, la personne était devant l'hôpital de Sarlat". Les portes des urgences là-bas sont fermées, mais un téléphone à l'entrée permet d'appeler le 15 pour être orienté.

"Quand on a décroché, elle était en arrêt cardiaque, parce qu'on avait des dizaines et des dizaines d'appels qui s'accumulaient et qu'elle a patienté cinq minutes au téléphone avant qu'on la prenne"

Les appels se multiplient, surtout en début de soirée, quand les cabinets médicaux de ville ferment et que le 15 devient la seule manière de parler à un médecin. La hantise d'Antoine, c'est de faire attendre un patient en urgence vitale : "C'est déjà arrivé pour une victime d'une fausse-route alimentaire. Quand on a décroché, elle était en arrêt cardiaque, parce qu'on avait des dizaines et des dizaines d'appels qui s'accumulaient et qu'elle a patienté cinq minutes au téléphone avant qu'on la prenne", raconte le soignant.

"On fait comme on peut"

L'hôpital mobilise des soignants supplémentaires pour faire face à cet afflux d'appels. En plus de deux médecins urgentistes qui gèrent les urgences vitales, deux médecins généralistes répondent au téléphone pour les malades dans un état moins grave. Mais ce n'est pas suffisant : "C'est l'enfer depuis ce weekend", soupire Sylvie Normand, médecin généraliste à Trélissac et présidente de l'Association de soins et d'urgence médicale de la Dordogne, qui regroupe les médecins de ville qui assurent des gardes au centre des appels d'urgence.

"Les médecins traitants sont en vacances, et les vacanciers appellent le 15, résultat : on prend tout. On fait comme on peut mais on n'a quasiment aucun moyen", se désole la médecin. Ce mercredi soir, l'hôpital de Sarlat n'a pas de médecin urgentiste : "Il n'y a pas non plus de médecin de garde à Sarlat parce qu'il est malade et l'ARS n'a réquisitionné personne." Elle tente de trouver des solutions au téléphone pour les patients : "On fait comme on peut. On envoie une ordonnance pour dépanner, on leur dit qu'ils peuvent voir leur médecin traitant demain. Mais les solutions sont maigres, et c'est de pire en pire".