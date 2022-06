L'hôpital d'Antibes fait face à la crise des soignants. Si le directeur assure qu'il pourra tenir l'été qui se profile contrairement à d'autres services d'urgences en France, il prévient aussi "c'est de plus en plus difficile de trouver des soignants".

"C'est de plus en plus difficile de trouver des soignants" alerte le directeur du CHU d'Antibes

SOS urgences en détresse ! Après deux ans de pandémie, l'hôpital va mal. Et l'été arrive : il faut s'organiser avec les vacances bien méritées des soignants et l'afflux de touristes chez nous sur la Côte d'Azur. Le président Macron lance une mission express d'un mois pour poser un diagnostic et aider les urgences. En attendant le directeur de l'hôpital d'Antibes alerte.

Si pour lui le problème est effectivement en partie lié aux salaires, il y a aussi un problème de formation. Le numérus clausus a bien sauté, mais il faut aussi maintenant aller vite. "Cela prend des années de former des soignants (10 à 15 ans)" dit le directeur. Il propose donc de revoir les tâches.