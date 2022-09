"C'est encore tabou" : face aux maladies de la prostate, une conférence organisée dans l'Indre

En matière de santé, la sensibilisation est essentielle. C'est pour cette raison qu'une conférence sur la prostate était organisée à Aigurande, vendredi à l'occasion de la journée européenne de prévention. L'initiative venait de la MSA Berry-Touraine. "Les maladies autour de la prostate, c'est encore tabou et il y a peu d'informations", déplore Louis Sohier, membre de la MSA.

Pas de dépistage organisé contre le cancer de la prostate

Il y a deux principales maladies : l'adénome qui est une grosseur au niveau de la prostate. "Cela fait pression sur le nerf et ça freine la sortie de l'urine. Ça n'est pas grave, l'opération est bégnine. Et ça concerne beaucoup d'hommes", explique-t-il sur l'antenne de France Bleu Berry. Et puis il y a le cancer de la prostate qui touche 40 000 Français par an. "Il n'y a pas de signes. Vous pouvez tomber malade et vous ne ressentez aucune douleur et aucun symptôme. C'est pour ça que le cancer de la prostate fait des morts chez nous en France", ajoute Louis Sohier.

En France, il n'y a pas de dépistage organisé concernant le cancer de la prostate. Sur le site de l'Assurance maladie, il est indiqué que le "bénéfice du dépistage n'est pas clairement démontré (...) il n'est pas certain que ce dépistage permette d'éviter des décès". Une idée contre laquelle se bat Louis Sohier. Il milite pour davantage de communication et de prévention. "Si vous avez des antécédents dans votre famille, le dépistage peut se faire à partir de 50 ans. Il faut même informer les hommes à partir de 40-45 ans sur les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Il faut vraiment ne pas hésiter à se faire dépister", insiste-t-il.