"C'est épuisant" - trois ans après le début de l'épidémie, témoignage d'une Alsacienne atteinte de covid long

Il y a trois ans, l'OMS, l'organisation mondiale de la santé classait l'épidémie de covid en pandémie. Le Haut-Rhin en Alsace vivait alors déjà au rythme des restrictions, avant le début du grand confinement national le 17 mars.

Une maladie qui a rythmé nos vies pendant plusieurs mois de maladies, de craintes. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, c'est un mauvais souvenir. Mais selon l'OMS, 10 à 20% des malades ont développé des symptômes à plus ou moins long terme. Des symptômes qui sont très variables, de la fatigue, à des douleurs, en passant par des symptômes respiratoires ou encore des troubles digestifs.

Julie a été testée positive au Covid-19 le 10 février 2021. Elle avait alors 34 ans. Cette manipulatrice radio avait travaillé aux urgences de l'hôpital de Mulhouse au plus fort de la pandémie (sans être contaminée). Aujourd'hui, elle souffre de symptômes neuromusculaires.

"Au quotidien quand je ne fais pas d'excès niveau efforts, cela va être des douleurs articulaires et musculaires mais au bout de deux ans j'ai appris à vivre avec. Mais quand je fais des excès, c'est à dire le ménage, les courses, la cuisine, les choses de la vie courante, alors les mains se bloquent, les douleurs articulaires au niveau du membre que j'utilise, les genoux, les épaules, les hanches. Je peux donc faire mais je dois limiter, je ne peux pas faire les courses et le ménage dans la même journée" raconte Julie.

Inquiétudes pour l'avenir

Une situation forcément très difficile à vivre. "Maintenant c'est maison canapé et se lever faire à manger et retourner s'assoir. Ne serait-ce qu'une heure de concentration, être avec des gens, cela demande énormément d'efforts. Donc c'est épuisant au quotidien" poursuit la jeune femme.

Julie a été déclarée inapte au travail en décembre dernier. Aujourd'hui, elle essaie de se créer un autre avenir face à l'incertitude. "Quand on m'a dit voilà vous êtes inapte, j'ai posé la question au médecin du travail, aux spécialistes, j'ai demandé : et maintenant ? Et la réponse que j'ai à chaque fois c'est : je ne sais pas. Que vais-je devenir ? Je ne sais pas. Je voudrais retrouver ma vie d'avant, avec mon travail, mes collègues, c'est mon côté utopiste. J'ai lancé un dossier MDPH, donc handicapée. Je vais essayer une conversion professionnelle qui puisse être adapté à mon état physique et mental, mais ce sont des démarches plus longues" explique Julie.

Elle se pose donc beaucoup de questions sur son avenir. Notamment sur les questions financières, elle ne sait pas combien de temps elle pourra rester en arrêt maladie, et redoute de se retrouver sans ressource alors qu'elle vit seule avec son fils.