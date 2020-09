"C'est important de le faire pour les collègues" : en Alsace, des tests PCR pour les salariés en entreprise

En cette rentrée 2020, des entreprises alsaciennes organisent des dépistages du Covid-19 pour leurs salariés avec l'aide de l'ARS. C'est le cas d'Espaces paysagers et de SML location à Lingolsheim, dans le Bas-Rhin. Une initiative qui met tout le monde d'accord, patron comme employés.

A Lingolsgheim, les salariés des entreprises Espaces paysagers et SML Location se sont donnés rendez-vous très tôt ce 31 août, jour de la rentrée. A 6h30 précisément, pour se faire dépister du Covid-19. L'Agence régionale de santé Grand-Est propose en effet aux entreprises de tester leurs salariés gratuitement pour la rentrée.

Le PDG des deux sociétés, Jean-Luc Heimburger , est le premier rassuré : "C'est la rentrée donc cela permet de voir où on en est à l'instant T. C'est important aussi par rapport à leurs amis et leurs familles."

Des tests pris en charge par l'ARS

Ses salariés partagent son avis : "On met les compteurs à zéro. Je pense que c'est important de le faire pour les collègues", estime la responsable d'exploitation de SML Location, Frédérique Erb. "Je ne l'aurais peut-être pas fait" si ce n'était pas organisé dans l'entreprise, témoigne Julien Munch, chauffeur de camion-grue. Ça permet de jouer le jeu, de voir où on en est et de protéger les personnes fragiles."

Des personnes fragiles comme les proches de certains salariés. Jacqui Lentz, également chauffeur de camion, est rassuré pour sa femme, "qui a eu deux cancers récemment." Se faire tester dans son entreprise, "je trouve ça très bien parce que je suis quand même beaucoup en contact avec mes collègues", explique Jacqui Lentz.

La pratique se développe en Alsace

Le personnel médical salue aussi le volontariat des entreprises, comme le Dr Eric Wittersheim, médecin biologiste : "Ça se développe en Alsace. Le soutien de l'ARS les incite à le faire. C'est une très bonne chose, parce qu'une entreprise de 100 ou 200 salariés qui reviennent tous d'endroits différents de leurs vacances en France, ça permet de vérifier que tout le monde va bien", estime le biologiste.

Jean-Luc Heimburger estime qu'il pourra maintenir son activité à flot si 5 à 10% de ses salariés sont déclarés positifs au Covid-19. Plus, ce sera compliqué.