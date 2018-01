Guéret, France

Dans le rayon alimentation bébé d'un supermarché creusois, plus aucune trace des marques Picot, Milumel ou Babycare. Malgré les mesures prises par les grandes surfaces pour pallier aux failles du scandale Lactalis, les consommateurs ne sont pas très rassurés.

"Ils auraient dû s'en rendre compte plus tôt", lâche Emilie, une jeune maman. "Je me mets à la place des autres mamans, et ça doit être compliqué de changer de lait d'un coup, comme ça. J'ai appelé ma belle-sœur tout de suite pour lui demander si elle était concernée", continue-t-elle.

"C'est inadmissible !"

Pour Micheline, il faut sanctionner : "Je trouve qu'à l'heure actuelle, il devrait y avoir des choses en place, c'est inadmissible !". La retraité soupire : "Malheureusement, certaines personnes ne sont pas compétentes."

L'Etat doit condamner ceux qui sont en cause

— Micheline

"Je savais que je n'étais pas directement concernée, mais ça fait peur", explique Audrey, une jeune maman. Sa maman Nadine a été soulagée pour son petit-fils : "J'ai eu peur".

Pourquoi n'ont-ils pas réagi plus tôt ? Marie se pose des questions sur tout ce qu'elle achète aujourd'hui : "Je ne comprends pas très bien. On se rend compte que, même dans le bio, il peut y avoir des traces d'insecticides, donc bon... On se pose la question sur tout ce qu'on peut consommer."

Dans certaines grandes surfaces, on tente de pallier aux failles du système : si vous comptez acheter un produit incriminé, il sera bloqué en caisse.

À LIRE AUSSI ► Lait contaminé : le gouvernement annonce de nouveaux contrôles, Lactalis s'excuse auprès des parents