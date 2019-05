"C'est la course aux profits" : le bras de fer des dentistes azuréens contre les centres dentaires bas-coûts

Les dentistes ont la dent dure contre les centres dentaires bas-coûts ! Le président du syndicat de l'ordre des dentistes des Alpes-Maritimes vient d'écrire à la ministre de la santé Agnès Buzin pour lui demander de légiférer contre ces centres qui se multiplient dans le département. Ils proposent des tarifs moins onéreux et font concurrence directe aux praticiens traditionnels. Mais le problème n'est pas là pour Alexandre Nairi, président du syndicat des dentistes dans les Alpes-Maritimes.

"Moi j'ai assisté à des formations de praticiens qui vont travailler dans ces centres, c'est la course aux profits. Ce qui est dit "une couronne on ne gagne pas d'argent, au bout de trois on en gagne". Alexandre Nairi.