"C'est la deuxième fois que je viens" : le bus PMI de la Somme vient en aide aux parents non véhiculés

La PMI vient à vous. Si vous ne pouvez pas emmener fréquemment votre nourrisson ou votre jeune enfant voir un professionnel de santé dans un centre PMI dans la Somme, le département propose des consultations gratuites préventives, mais également pré-natales pour les mamans. Ce bus se déplace dans 40 communes de la Somme, chaque jour, les coins les plus reculés des grandes villes, pour proposer une offre de proximité d'accès aux soins aux familles en difficulté de mobilité.

Au moins une fois par mois dans 40 communes de la Somme

Comme tous les quatrième mercredi du mois, le bus stationnait dans la commune de l’Étoile, à l'ouest d'Amiens, ce mercredi 26 avril. Cécilia a rendez-vous à dix heures et arrive à pied, elle n'est pas véhiculée, "pour aller à la PMI, je dois trouver quelqu'un pour y emmener" raconte cette habitante de l'Etoile. Elle amène son fils de 5 mois, Nahé, dans la poussette, avec ses beaux yeux bleus. C'est la deuxième fois qu'elle vient profiter d'une consultation du bus itinérant. La consultation est faite par une pédiatre, une puéricultrice, et en ce moment, avec une interne en médecine.L'occasion pour la maman de voir son bébé entièrement ausculté, sous toute ses formes, on le pèse, on le mesure, on le vaccine.

Cécilia amène son fils Nahé pour une deuxième consultation au bus de la PMI de la Somme. © Radio France - Adel Beloumri

Mais ce bus n'est pas destiné qu'aux bébés et jeunes de moins de 6 ans, il est également pour les mamans,

au besoin, pour des consultations de suivi de grossesse ou de gynécologie, distillées par des sage-femmes. Dans les deux cas, on peut prendre rendez-vous ou se présenter lors du passage du bus dans sa commune, en cas de place. La conductrice du bus depuis 3 ans, Coline Descamps, auxiliaire de puériculture, raconte que le bus « est très attendu en général ». « On retrouve nos familles tous les mois, et vu que ça marche bien, on se dit que sans le bus, on verrait moins de familles ».

630 enfants vus en consultation dans le bus PMI

En 2022, le bus PMI de la Somme a permis d'ausculter 630 enfants dans la Somme. Il est prévu que le bus se déplace vendredi matin à Hornoy-le-Bourg, ou encore mardi à Chepy et Feuquières-en-Vimeu. Toutes les dates et lieux de passage du bus PMI sont à retrouver sur le site du département www.somme.fr/pmi .