"C'est la passion" : en Mayenne, des jeunes se forment aux métiers du soin à domicile

À 19 ans, Lorena ne regrette pas de s'être lancée dans un bac professionnel service à la personne. "C'est la passion, franchement, la passion de pouvoir faire ce métier." L'étudiante à la Maison familiale rurale à La Pignerie à Laval s'est décidée après la crise sanitaire et ce qui est arrivé à son grand-père.

ⓘ Publicité

"Mon papi a eu le covid, il a été dans le coma, se rappelle la jeune femme. Il a eu beaucoup de difficultés à reprendre une vie normale. C'est en voyant les infirmières, que ça m'a donné envie de pouvoir aider les personnes qui ont été gravement malades, comme lui."

Prendre le temps

Pour sa camarade de classe Louanne, il n'y a pas que le soin dans son futur métier d'infirmière à domicile. Ce qui compte aussi, pour l'étudiante de 18 ans, c'est l'humain. "C'est être à l'écoute des personnes âgés et les accompagner. Moi ce que j'adore, c'est pouvoir discuter avec eux, c'est agréable parce qu'ils ont eu du vécu."

Les deux étudiantes ont déjà eu l'occasion de faire plusieurs stages en libéral et en établissement comme les Ehpad et pour elles, il n'y a pas photo entre les deux. "En Ehpad, on va plus enchaîner qu'à domicile, explique Louanne. Alors que chez les gens, on a plus le temps de discuter et c'est ce qu'ils aiment. Ce n'est pas : tu viens, tu fais ton boulot puis au revoir. Non tu prends ton temps."