C'est la semaine de la santé auditive au travail on fait le point avec l'association DéfiSON dans l'Yonne

C'est la semaine de la santé auditive au travail. Du bruit des machines aux rires des collègues dans l'open space, en France un salarié sur deux est exposé au bruit sur son lieu de travail. Problème : une exposition trop importante peut entraîner des problèmes de santé comme l'apparition d'une surdité professionnelle, générer de la fatigue auditive et du stress mais aussi des troubles cardiovasculaires, de l'hypertension, des troubles du sommeil ou de la digestion. Les protections sont là mais pas toujours utilisées, et les bureaux pas toujours adaptés explique Serge Garcia, Président de l'Association DéfiSON dans l'Yonne.

Dans l'industrie, le bruit accroit le risque d'accident

Dans l'industrie, les machines sont encore souvent bruyantes et plus précisément sur des postes comme le décapage ou le ponçage. Les personnes qui travaillent sur ces postes doivent absolument porter des protections. Problème, la majorité d'entre elles n'en veulent pas selon Serge Garcia "les jeunes mettent plutôt les casques, mais les personnes qui sont dans l'entreprise depuis plusieurs années voire les gens au delà de 50 ans ne les mettent pas" constate le Président de DéfiSON. Selon lui il est nécessaire de sensibiliser au port du casque de protection ou au port de bouchons d'oreille.

Le risque du bruit ce n'est pas simplement les troubles auditifs c'est aussi plus d'accidents du travail. Selon le Centre d'information sur le bruit, travailler plus de 20 heures par semaine dans un environnement sonore bruyant accroît de 24% ce risque d'accident du travail. Le bruit perturbe notre attention et notre concentration explique Serge Garcia : "si il y a des métiers un peu à risques sur des machines outils, vous pouvez vous blesser puisque plus votre cerveau rentre du bruit, ça va fatiguer tellement votre cerveau qu'il va commencer à se ralentir et ne plus capter vraiment tout l'environnement, c'est à dire son environnement se rétrécit" .

Dans les bureaux, adapter les open space

Les salariés du public et du privé travaillant dans des bureaux ne sont pas à l'abri. Il y a bien sûr les discussions, les rires de collègues mais aussi les téléphones qui sonnent sans arrêt rappelle Serge Garcia :"les espaces ouverts dans les entreprises sont très problématique du fait qu'on entend parler en permanence quand il y a beaucoup de téléphones".

Pourtant, ce problème pourrait être vite régler en installant des pare-brise, des cloisons absorbantes explique le Président de DéfiSON qui note pourtant que ça ne se fait pas "c'est considéré comme cher, alors que ça pourrait être prévu dès le départ. Quand ils créent un open space, il faudrait qu'ils pensent tout de suite à ça. Ça coûterait moins cher".

Comment lutter contre le bruit sur votre lieu de travail ?

Laisser son téléphone sur silencieux

Se rapprocher des collègues avec qui on souhaite échanger

Faire des pauses : prendre l’air ou marcher quelques minutes

Porter des bouchons d’oreille ou un casque à réduction de bruit pour se concentrer