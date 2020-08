Alors que le coronavirus circule activement en PACA, placée en zone rouge, le préfet de région Christophe Mirmant tient à rappeler qu'il est important de respecter les mesures mises en place. Il précise que ce sont les 20-40 ans qui sont les plus touchés par le virus en ce moment.

Coronavirus : "La tranche des 20-40 ans est la plus touchée en PACA" assure le préfet de région

Les choses se sont accélérées depuis quelques jours en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La région est en zone rouge parce que le virus circule activement. Pour lutter contre la propagation, les Bouches-du-Rhône et Marseille ont franchi un cap : port du masque généralisé et fermeture des bars et restaurants à 23h tous les jours. Des mesures pas toujours bien accueillies, mais sur France Bleu Provence, le préfet de région Christophe Mirmant salue le bon respect du port du masque.

"Il y a certaines personnes qui ne portent pas le masque forcément bien, c'est à dire en laissant apparents la bouche ou le nez, mais j'ai eu l'occasion de me promener en ville et j'ai pu constater qu'un nombre croissant de personnes le portent et il faut s'en féliciter."

Des mesures essentielles car les chiffres ne sont pas bons, précise le préfet (40 personnes en réanimation le 25 août). Le nombre d'hospitalisations augmente lui aussi chaque semaine, comme le nombre de cas de Covid-19 (158 pour 100.000 habitants dans les Bouches-du-Rhône, 177 à Marseille, quand le seuil d'alerte est fixé à 50 pour 100.000).