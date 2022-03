Le plupart des restrictions sanitaires sont levées ce lundi : port du masque en intérieur et présentation d'un pass vaccinal valide pour accéder à des lieux de concentration de personnes. Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens était notre invité sur France Bleu Picardie pour en parler.

Le masque tombe ce lundi. Il n'est plus obligatoire en intérieur mais seulement dans les transports en commun. Le pass vaccinal est lui aussi levé dans la plupart des situations, sauf pour accéder aux établissements de santé. Le gouvernement lâche du lest, à un mois de la présidentielle, et alors que les taux d'incidence remontent dans les Hauts-de-France et dans la Somme. Un choix politique pour certains. "C'est le bon moment pour le faire", nous explique ce matin Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens. Il était notre invité sur France Bleu Picardie.

Lui a décidé de garder le masque en studio ce lundi matin. "C'est un choix personnel. Ce qui est bien, c'est qu'on passe d'un dispositif d'obligation à un dispositif de liberté", se réjouit Maxime Gignon. "Moi, je fais le choix de le garder parce que, comme vous l'avez dit, le virus est toujours présent et même s'il n'y a plus d'obligations, le virus continue de circuler et même assez intensément", dit-il encore.

Réécoutez l'interview du professeur Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens

"C'est le bon moment pour alléger les mesures sanitaires", pour Maxime Gignon, épidémiologiste au CHU d'Amiens Copier

Malgré un taux d'incidence de 730 nouveaux cas pour 100.000 habitants ce lundi matin dans la Somme, Maxime Gignon se veut optimiste. "On est entré dans une période où c'est le bon moment. Après, que ce soit maintenant, dans quinze jours ou dans un mois, ça, c'est une décision qui relève du politique et pas du scientifique. Mais clairement, on est sur une période qui le permet. Pourquoi ? Parce que, notamment, un indicateur hospitalier est celui qui guide cet allongement des contraintes. Il s'est plutôt amélioré ces derniers temps, donc on est sur une période où on peut envisager de prendre cette décision", explique le médecin amiénois.

La France est dans le top 5 des pays les plus vaccinés

"On a un taux de vaccination important, plus de 80% des 12 ans et plus ont une couverture vaccinale complète dans la Somme. En plus, on a été nombreux aussi à voir le virus à un moment ou un autre. C'est aussi une couche de protection supplémentaire. Donc, on arrive à un moment où la société n'a jamais autant été protégée", note le professeur Gignon. Mais il appelle toujours à se faire vacciner. "Oui, mais oui, parce que la vaccination, ça permet de protéger, d'éviter d'aller à l'hôpital. Ça évite les formes graves. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on peut maintenant enlever ces mesures qui concernaient tout le monde, parce que moins de gens sont admis à l'hôpital", précise encore l'épidémiologiste.

"Je pense que dans les semaines qui viennent, ce rebond épidémique devrait être assez limité et on devrait aller vers une décroissance continue jusqu'au printemps et j'espère, l'été. Il faudra être vigilant à l'automne avec les conditions climatiques qui vont changer et d'ici là, peut être voir l'arrivée d'un nouveau variant. Mais pour l'instant, on n'a rien de nouveau qui nous préoccupe", termine Maxime Gignon, assez optimiste sur les jours et le semaines à venir.