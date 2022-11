"C'est le dernier grand tabou" : une association d'aidants réclame un grand plan sur la santé mentale

Un abandon de la psychiatrie publique. Voilà ce que dénoncent les syndicats de psychiatres, appelés à la grève ce mardi 29 novembre par quatre syndicats. Dans la Somme, on estime qu'il manque 25 % de médecins dans cette spécialité, ce qui nuit aux prises en charge des patients. L'UNAFAM 80, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques, travaille en complément des médecins, et accompagne les personnes concernées par la maladie et leurs proches.

"Une alliance nécessaire entre soignants, famille et patient"

Anne Salmon, bénévole de l'UNAFAM 80, insiste : son association agit en complémentarité avec le travail des soignants. L'UNAFAM occupe un rôle d'information sur les maladies psychiques, que les soignants débordés ne peuvent pas toujours endosser : "La maladie psychique fait peur, explique Anne Salmon. Il y a un problème de visibilité et d'information : il y a des ruptures de soins, des personnes dans le déni. Dans ce cas, on essaie de trouver des solutions avec les soignants pour ramener les gens vers le soin."

"On écoute la famille, les aidants : on accompagne en écoutant, en rassurant, avec des groupes de parole aussi, détaille Anne Salmon, qui indique que l'UNAFAM reçoit 4 à 5 appels par semaine de patients ou de leurs proches. Car c'est prouvé : quand la famille accompagne, le rétablissement est plus probant. L'idéal est une alliance entre les soignants, les personnes concernées, leur famille et les aidants".

"Un grand plan pour accompagner les patients en dehors de l'hôpital"

L'UNAFAM note que la psychiatrie perd de plus en plus de moyens. Alors Anne Salmon appelle le gouvernement à agir, en accordant plus de moyens aux hôpitaux. Mais elle insiste aussi sur le travail à mener en dehors de l'hôpital pour mieux aider les personnes atteintes de troubles psychiatriques : la bénévole de l'UNAFAM réclame un grand plan comme le Plan Cancer de 2003 ou la campagne réalisée autour de l'autisme. "Un accompagnement est nécessaire après l'hospitalisation, détaille cette bénévole, pour aider les personnes atteintes de troubles psychiques à retrouver un logement, un travail. C'est indispensable : les personnes concernées ne peuvent pas faire seules. Mais elles sont avant tout des citoyens : il faut leur redonner leurs droits."

"C'est très important de s'occuper de l'après hospitalisation, poursuit Anne Salmon, car s'il y a un accompagnement, il n'y aurait plus ou pas de rechute par la suite**.**"