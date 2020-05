C'est le moment d'agir pour éviter l'invasion de moustiques dans les Alpes-Maritimes

Avant tout, il est important "d'écraser" une idée reçue sur les moustiques qui se développe en ce moment. Non, ils ne peuvent pas transmettre le Covid-19. "Même s'ils absorbent le coronavirus au moment d'une piqûre, le virus va mourir dans le moustique. Ils ne peuvent pas le transmettre à l'homme", assure Charles Jeannin, référent en méditerranée de l'EID (Entente interdépartementale de démoustication). Cet organisme public a recensé ces dernières années une cinquantaine d'espèces de moustiques dans les Alpes-Maritimes.

Le moustique ne transmet pas le coronavirus

Notamment le moustique tigre, arrivé il y a une quinzaine d'années dans le département et qui continue de se développer. Les Alpes-Maritimes sont déjà en alerte rouge au moustique tigre depuis le 14 mai, ce qui signifie qu'il est implanté et actif.

Les œufs pondus à l'automne par les femelles sont en train d'éclore. "Dès que les conditions climatiques se réchauffent et que les jours rallongent, ce sont des signaux qui font éclore les œufs, explique Charles Jeannin. Les moustiques sont d'abord à l'état de larves, et se développent dans les eaux stagnantes. Ensuite, ils deviennent les moustiques qui viennent nous piquer."

Vider l'eau stagnante pour éviter le développement des larves

C'est donc le moment vider tous les récipients d'eau stagnante et vérifier le bon écoulement de vos gouttières pour tuer les larves qui seraient en train de se développer en moustiques.

"Si on veut éviter l'invasion en juillet-août, il faut être vigilant dès le printemps. Ensuite, c'est trop tard."

Même avec la plus grande rigueur chez vous, des milliers de moustiques vont malgré tout venir perturber vos nuits. Et los journées ! Car si le moustique le plus courant appelé "culex" est celui qui vient vous siffler dans les oreilles et vous piquer la nuit, le moustique tigre, lui, vous dévore uniquement le jour.

Attention aux fausses bonnes idées pour éviter les piqûres !

"Il faut éviter les insecticides car ils peuvent être nocifs pour d'autres insectes utiles et pour l'environnement," prévient Charles Jeannin, qui poursuit : "Les bracelets vendus en pharmacie n'ont jamais montré leur efficacité. Comme les prises à ultrasons. Je recommande aussi d'éviter les prises qui diffusent de l'insecticide, pour les mêmes raisons évoquées."

Alors quelle solution recommande-t-il ? "Le meilleur moyen d'éviter les piqûres ce sont les lotions cutanées, pour passer inaperçu auprès du moustique." D'ailleurs, pourquoi vient-il inévitablement siffler dans nos oreilles la nuit ? "Le moustique est attiré par le gaz carbonique que dégagent vos oreilles et votre bouche. C'est pour ça qu'il se rapproche de votre visage."