Pau, France

L'Établissement français du sang a besoin de vous avant les fêtes de fin d'année. Depuis 10 jours, le nombre de poches collectées baisse, en Béarn comme ailleurs. Après le dramatique accident de Millas, beaucoup de gens se sont présentés dans les centres de collecte des Pyrénées-Orientales. Mais les besoins sont constants, notamment pour les malades du cancer qui suivent une chimiothérapie, les personnes âgées ou les gens qui ont des maladies génétiques et qui ont besoin de sang tout au long de leur vie.

Je n'aime pas la vue du sang ni de l'aiguille, donc je me force à donner - Jean-Philippe, donneur régulier

L'EFS demande donc à tous ceux qui le peuvent de donner. Et pour ça, il sollicite les donneurs réguliers comme Jean-Philippe, 34 ans. Il s'est rendu au centre de collecte, à l'hôpital de Pau vendredi matin, après avoir reçu un coup de téléphone : "je pensais que c'était pour un sondage ou pour me vendre quelque chose, et en fait non, c'était l'EFS qui me demandait si j'avais bien reçu les SMS et les mails appelant au don. On m'a demandé si je souhaitais prendre rendez-vous, et je me suis dit que j'allais venir ce matin". Jean-Philippe donne en moyenne une fois par an depuis 6 ans, "déjà au lycée j'avais voulu donner, mais je m'étais pas senti bien avant de passer la porte, raconte-t-il en riant. Mais une de ses amies a fait une hémorragie lors de son accouchement, elle a eu besoin de beaucoup de sang. "J'aurais pu perdre mon amie, c'est ça qui m'a motivé à donner. Par contre je n'aime pas la vue du sang ni de l'aiguille, donc je me force à donner, ce n'est pas par plaisir" conclue-t-il.

Jean-Philippe donne son sang régulièrement © Radio France - AL

Il faut compter en moyenne 3/4 d'heure au total pour donner son sang, dont 10 minutes de prélèvement. Et les besoins sont constants : il faut collecter 700 poches par jour en Nouvelle Aquitaine. Le centre de don du sang de l’hôpital de Pau en reçoit d'habitude une cinquantaine par jour, un peu moins en ce moment, notamment à cause des épidémies de grippe et de gastro-entérite, qui empêchent les donneurs réguliers de se rendre au prélèvement. Et les fêtes n'arrangent rien explique le Docteur Sylvie Vallat, la responsable des prélèvements à l'EFS de Pau : "dans les quinze jours à venir, les gens seront en vacances, il va y avoir des ponts, c'est pour cela que nous lançons cet appel".

Le centre de collecte de Pau se trouve à l'hôpital, cinq équipes mobiles sillonnent aussi le Béarn pour venir à vos rencontre. Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet de l'EFS Pau.