C'est le moment de s'attaquer à l'ambroisie en Auvergne

Cette plante, dangereuse pour la santé et envahissante, est très présente en Auvergne, notamment dans l'Allier. La FREDON Auvergne sensibilise la population et insiste : c'est le moment d'arracher ses plants avant que les pollens ne se développent.

C'est une lutte qui reprend chaque année de plus belle à cette période. La lutte contre l'ambroisie et ses pollens allergisants. Cette plante, dangereuse pour la santé, envahissante, et que l'on retrouve en Auvergne notamment dans l'Allier, est réglementée et il y a une obligation de la détruire.

L'ambroisie, dont les pollens se développent en début d'été, peut être à l'origine de troubles allergiques multiples et graves. Parallèlement, son développement exponentiel a clairement des conséquences économiques sur le plan agronomique.

Le moment d'agir selon la FREDON Auvergne

C'est en fait le moment d'arracher les plants avant la floraison selon la FREDON Auvergne (la Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles d’Auvergne). A Issoire, des ateliers de sensibilisation était organisés au cours de cette semaine à la Halle aux grains.

Des ateliers à Issoire pour sensibiliser sur l'ambroisie © Radio France - Olivier Vidal

Dimanche après-midi, dans le cadre de la 2ème semaine verte de la ville d'Issoire, une conférence sur cette problématique de santé est organisée au Strapontin, cette salle située au sous-sol de la Médiathèque, à 17h30.