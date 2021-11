"C'est mon salut" : une solution pour les patients sans médecin traitant au Mans

Il a ouvert voilà une semaine, le lundi 8 novembre. Pas de cohue dans la salle d'attente dédiée au service médical de proximité au sein du centre hospitalier du Mans : tout se passe sur rendez-vous.

Cette solution était très attendue par Jessica, "fraîchement arrivée" au Mans : "J'ai appelé partout mais les cabinets en ville ne prennent pas de nouveaux patients. Alors je vois arriver cette consultation comme le salut. En plus j'ai des enfants, un conjoint, je m'attendais à devoir prendre un rendez-vous pour chacun mais finalement ce n'est pas nécessaire. C'est bien, mais avec 60 000 patients sans médecin dans la Sarthe, ça ne répondra pas aux besoins de tout le monde".

Un service qui tient lieu de médecin traitant

Le soulagement est largement partagé. Certains Sarthois étaient ainsi privés de médecins depuis longtemps : "Deux ans de galère", soupire Geneviève, une septuagénaire du Mans. Et l'on ne vient pas seulement du Mans : à Mulsanne, deux des trois médecins sont partis depuis le début de l'année, non remplacés. Laeticia et sa famille sont donc privées de médecin traitant depuis le printemps. "Par chance je vais bien, ma famille aussi, mais c'est un souci de savoir qu'au moindre problème il faut aller aux urgences, déjà complètement débordées. C'est important d'avoir un médecin traitant".

Sauf qu'ici le suivi ne sera pas assuré par un médecin précis, le fonctionnement du service l'interdit. Il repose à la fois sur des généralistes installés ou remplaçants, des étudiants en médecine et des praticiens retraités, dès qu'ils sont en mesure d'assurer au moins une demi-journée de consultation par semaine.