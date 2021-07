"C'est non-stop" : à Coulaines, la ruée sur le centre de vaccination après les annonces d'Emmanuel Macron

"Rien qu'en arrivant ce [mardi] matin, on avait plus d'une centaine d'appels en absence sur le répondeur !" Le coordinateur du centre de vaccination de Coulaines, Yohann Roustel, n'a pas eu une minute de répit ce mardi 12 juillet, au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron qui a provoqué une ruée sur les créneaux libres dans les centres de vaccination. "C'est non-stop" poursuit Yohann Roustel. "On a des mineurs, des personnes âgées (...) et également beaucoup de jeunes et d'étudiants qui vont travailler sur la côte et veulent avoir leur pass sanitaire complet avant de partir."

L'intégralité du mois d'août est remplie, avec 1.500 rendez-vous par semaine

"Il faut gérer toutes les personnes qui veulent se faire vacciner, très rapidement. On a même rappelé du personnel complémentaire" explique Yohann Roustel. Toutes les demandes ne pourront pas être satisfaites car il faut garder de la place pour les deuxièmes doses, voire les troisièmes, à la fin de l'été. Le centre de vaccination doit aussi gérer son stock de doses, pour lequel il a demandé un réassort. La Sarthe devrait recevoir 3.000 doses supplémentaires par semaine, a précisé l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire ce mardi.

Avant l'allocution présidentielle, le carnet de rendez-vous du centre de vaccination de Coulaines était complet jusqu'au 10 août. Désormais, tous les créneaux ou presque sont pris jusqu'au 1er septembre. Des places peuvent cependant se libérer en cas de désistement et le centre, ouvert du lundi au samedi y compris ce 14 juillet, compte augmenter ses capacités. "On était à 1.400 rendez-vous chaque semaine, on va passer à 1.650 ou 1.700" annonce Yohann Roustel.