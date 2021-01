La campagne de vaccination pour les plus de 75 ans et pour les personnes à risques a commencé en Creuse ce lundi.

C'est parti pour la vaccination des Creusois de plus de 75 ans

L'organisation parait désormais rôdée. Plus de 10 jours après avoir commencé la campagne de vaccination pour les soignants, le centre de Guéret accueille désormais les plus de 75 ans et les patients à risques.

Ils étaient nombreux dès ce lundi matin à recevoir la petite piqure. Pour un certain nombre de seniors, l'épidémie a sonné le glas des relations sociales. Ceux-là étaient donc particulièrement content de venir se faire vacciner. C'est le cas par exemple de Claude, qui est atteint d'une pathologie qui le rend particulièrement vulnérable au COVID-19 :

"Ça fait quelques mois que j'attends la vaccination et je suis très heureux de l'avoir faite aujourd'hui. J'étais confiné depuis le mois d'octobre très strictement. Ça devient long et on devient nerveux."

La plus dur pour Claude a été de ne pas pouvoir voir sa famille :

"A part mon épouse, je n'ai vu personne. Personne. On a passé des fêtes extrêmement tristes. On a pas vu les enfants, ni les petits-enfants. Ça a été particulièrement triste pour nous. Mais, au vu de ma pathologie, c'est au prix de ma vie."

Claude voit donc dans ce vaccin, l'espoir de pouvoir bientôt revoir sa famille :

"Je vais attendre au moins une semaine, le temps que ça fasse effet. Et ensuite, je serai un peu plus libre et je pourrai sortir, enfin. Mais avec une extrême prudence parce que j'attends la deuxième injection pour être protégé très sérieusement."

Il y a désormais 4 centres de vaccination ouverts en Creuse : Guéret, Aubusson, La Souterraine et Bourganeuf. Celui de Boussac ouvrira ce vendredi et celui d'Evaux-les-Bains lundi 25 janvier.