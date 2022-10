"C'est rare d'assister à pareil phénomène" : l'éclipse partielle admirée à Belfort

Sur le parking du planétarium de Belfort, il y avait plus de personnes que de voitures mardi 25 octobre à la mi-journée. Une cinquantaine de Belfortains se sont réunis derrière quatre télescopes pour observer une éclipse partielle. La dernière éclipse partielle avait été observée en 2015 sur la place d'Armes de Belfort.

La lune recouvre le soleil !

– Sasha

À l'approche de midi, ça y est, le soleil commence à se faire manger par un cercle noir, la lune. C'est une grande première pour Sasha, 7 ans, qui observe le phénomène astral en enchainant les télescopes. Sa mère, Isabelle, qui se souvient de l'éclipse totale en 1999 , a voulu faire découvrir les joies de l'astronomie à ses enfants.

Le phénomène astral a pu être observé grâce au matériel et à la bonne volonté du CERAP Planetarium et club d'astronomie de Belfort. © Radio France - Simon Cardona

C'est comme une sorte de croissant ou de beignet à peine entamé

– Geneviève

Pour Geneviève, 14 ans, l'éclipse, même partielle, est aussi un événement inédit. "En regardant, je me dis que ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours... donc je compte faire des recherches pour comprendre comment ça marche tout ça." Et pourtant, son père, Henri, a eu du mal à motiver toute la fratrie à faire le déplacement. "Pour qu'ils puissent un peu comprendre cette nature un petit peu lointaine, mais tellement quotidienne."

L'occasion est rare en effet : la dernière fois que le CERAP, le Club d'Astronomie & Planétarium de Belfort, avait sorti les télescopes pour observer une éclipse, c'était sur la place d'armes de Belfort en 2015, remplie d'une centaine de personnes.

La dernière éclipse en 2015, la prochaine en 2026

La lune recouvre à 12h20 près de 20 % du soleil. Geneviève observe le phénomène grâce au solarscope un montage en carton qui, grâce à un miroir, reflète l'image observée sur le carton. Ce qui permet d'être à plusieurs.. Les membres du CERAP, mais aussi d'autres passionnés, essaient de répondre aux questions, d'aider ceux qui ne savent pas se servir d'un télescope.

"Merci à tous ceux qui se sont déplacés, ça nous permet de nous distraire un peu avec les phénomènes de la nature, lâche Michel Bardy, le président du CERAP. Le ciel est magique, ça répond toujours à la curiosité des enfants, des plus petits et des plus grands, glisse-t-il dans un sourire.

Les plus petits et les plus grands étaient dès 11heures sur place pour profiter des meilleurs places et prendre le temps d'étudier le phénomène. © Radio France - Simon Cardona

L'éclipse partielle a duré deux heures. Il faudra attendre quatre ans pour observer la prochaine. En 2026, la lune recouvrira à plus de 90 % la surface du soleil.

Les plus belles photos réalisé par les membres du CERAP sont à retrouver ici !

Et si vous avez loupé l'éclipse, elle est peut être revue sur YouTube , car elle était également retransmise en direct grâce aux planétariums d'Épinal et de Reims avec l'opération "Tous à l'Est."