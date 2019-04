"C'est sa vie à elle, mais c'est la vie d'une famille" : Olivier se bat pour trouver un donneur pouvant sauver sa femme

Roanne, France

Sauvez Jennifer. C'est le mot d'ordre de son mari Olivier, un policier de Roanne, qui lance un appel au don de moelle osseuse. Jennifer, 34 ans, maman de deux enfants de 5 et 2 ans, souffre d'une leucémie aiguë, détectée en janvier.

Elle a impérativement besoin d'un don de moelle osseuse pour espérer guérir. Mais aucun donneur compatible n'a été trouvé. Ni dans sa famille, ni dans les banques de sang de cordon ombilical, ni dans le fichier international de donneurs.

La seule solution c'est que de nouveaux donneurs s'inscrivent sur les fichiers, en espérant que l'un d'eux soit compatible. La démarche est toute simple : "c'est une simple prise de sang pour trouver le typage HLA. On a un petit questionnaire à remplir, ça prend trois minutes. Ils mettent ça sur fichier. Ensuite, si ça matche avec une personne, ils rappellent et on regarde un peu plus. Mais c'est une simple prise de sang qui peut sauver la vie d'une personne".

Olivier se démène pour faire connaitre son histoire, auprès de ses collègues policiers, de ses amis, de ses connaissances : "On ne peut pas ne pas bouger. On ne peut pas ne rien faire. Je ne peux faire que ça mais je le fais à fond. Je le fais au maximum pour ma femme, pour mes enfants, pour nous. C'est sa vie à elle, mais c'est la vie d'une famille. Toute une famille qui est en jeu. Avoir deux enfants de deux et cinq ans sans leur maman, c'est pas possible. Une maman ça reste une maman. Quand le soir, ils pleurent et ils réclament la maman je peux vous dire que c'est costaud. C'est dur."

La leucémie de Jennifer a été détectée en janvier -

Olivier aimerait que le nombre de donneurs augmentent pour espérer trouver une personne compatible Copier

Jusqu'à dimanche c'est la semaine de mobilisation nationale pour le don de moelle osseuse. L'objectif en Auvergne-Rhône-Alpes est de "recruter" 3.700 donneurs en 2019. alors qu'on en compte 290.000 au niveau national et une majorité de femmes (62 %).