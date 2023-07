"C'est très effrayant" : un berger forcé de déplacer son troupeau à cause de la sécheresse en Moselle

Éric Keller s'attend à devoir organiser des transhumances de plus en plus précoces à cause de la sécheresse.

Éric Keller affiche un teint bronzé par le soleil. Ses deux chiens haletants Gina et Flora se reposent à ses pieds. Le berger, originaire d'Alsace, est installé en Moselle depuis 2021. Pour la deuxième fois, il doit déplacer son troupeau de 350 bêtes du site militaire de Jussy aux étendues du Mont Saint-Quentin, dans la métropole de Metz, où elles resteront pendant trois semaines. Il s'est installé pour une halte sur les hauteurs de Châtel-Saint-Germain, mercredi 12 juillet, avant de poursuivre sa transhumance ce jeudi.

La végétation de ces pelouses calcaires s'assèche de jour en jour à cause du manque d'eau et des fortes chaleurs. "Les herbes sont déjà jaunes et complètement sèches", décrit le berger*. "Au point où l'on se demande si ces herbes vont revenir un jour."* Chaque année, ces épisodes de sécheresse surviennent un peu plus tôt. "Depuis cinq ans , j'ai vraiment l'impression que la situation s'est dégradée. Cette année on fait la transhumance en juillet, mais l'année prochaine je proposerai de la faire fin juin", prévient Éric Keller.

Pâturer sans polluer

C'est d'ailleurs à cause de la sécheresse que le berger a dû quitter son pâturage situé à Haguenau, au nord de Strasbourg. "Dans les belles années, j'avais 580 moutons", se souvient-il. "Quelques temps plus tard, je me suis retrouvé avec 90 moutons, et ce n'était plus viable. Soit je devais encore réduire, ce qui n'était pas possible, soit il fallait arrêter définitivement l'activité."

Éric Keller quitte alors sa région et noue un partenariat avec la métropole de Metz, qui cherche justement à développer l'éco-pâturage , autrement dit le fauchage des végétations avec des animaux. "L'avantage des moutons, c'est qu'ils sont légers et qu'ils n'écrasent ou ne dégradent pas le sol", explique Manuel Brocart, conseiller délégué à la biodiversité à la métropole. "Si on devait utiliser les moyens mécaniques, il y aurait à la fois la pollution sonore avec le bruit et la pollution tout court à cause du moteur thermique de l'appareil."

Les bêtes vont rester trois semaines sur leur nouveau pâturage. © Radio France - Bastien Munch

"Un jour, il n'y aura plus de bergers"

"Le but, ce n'est pas forcément d'aller très vite, mais c'est de faire bien", indique l'élu de Longeville-lès-Metz. "Si on ne tond pas, l'embroussaillement va monter et le site naturel va se refermer sur lui-même. C'est un vrai risque pour les incendies, surtout que le Mont Saint-Quentin est très vulnérable. On n'est pas à l'abri que quelqu'un de malveillant ou maladroit jette un mégot et que ça déclenche un incendie, donc le fait de pâturer et d'entretenir les lieux permet d'éviter ça."

Les 350 moutons vont effectuer une transhumance de deux jours pour arriver au Mont Saint-Quentin. © Radio France - Bastien Munch

Témoin direct de ces phénomènes de sécheresse, Éric Keller a du mal à contenir sa crainte. "C'est très effrayant", admet-il. "J"en ai discuté avec des collègues qui ont des troupeaux plus importants que le mien. On se pose beaucoup de questions. Moi, je pense qu'un jour, le métier de berger n'existera plus." Pour économiser ce pâturage, le berger va peut-être essayer de faire naître les agneaux plus tôt dans l'année. Les brebis seraient ainsi les seules à manger lors des grandes périodes de sécheresse.