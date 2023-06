"C'est très rare d'en voir par ici" : des plongeurs aperçoivent un requin-pèlerin au large du Cap Gris-Nez

Une rencontre improbable au large de la côte d'Opale ! Un groupe du club de plongée "Béthune Subaquatique" (Pas-de-Calais) est tombé nez-à-nez avec un requin-pèlerin, le dimanche 25 juin, lors d'une sortie au large d'Ambleteuse, au nord de Boulogne-sur-mer.

Ces 12 plongeurs confirmés, partis du port de Boulogne-sur-Mer, se trouvaient à bord d'un bateau semi-rigide et étaient partis explorer une épave de sous-marin de la première guerre mondiale non loin du Cap Griz-Nez. "On était sur le retour et on a vu une masse noire un peu bizarre, raconte Ludovic Grare, l'encadrant qui dirigeait cette sortie. On s'est alors rapprochés avec le bateau, et on a directement vu qu'il y avait un aileron, sans doute de requin vu la taille. Donc on s'est mis à l'eau, et effectivement c'était bien un requin d'environ 3,50-4 mètres."

"On a tout de suite pensé qu'il pouvait s'agir d'un pèlerin à cause de la forme de son nez et sa gueule assez représentative, même s'il était assez maigre, ajoute l'encadrant. Il s'agit surement d'un jeune car à l'âge adulte les requin-pèlerins peuvent atteindre 15-18 mètres."

"Il était sympa"

Les plongeurs sortent alors leurs appareils photos et caméras pour filmer le requin. "Il était vraiment sympa, il restait là, reprend Ludovic Grare. Quand on s'approchait à 2 mètres, il plongeait un peu mais refaisait surface peu de temps après."

Ce plongeur chevronné assure ne pas avoir eu peur face à l'animal, même si certains de ses camarades "ont eu du mal à se mettre à l'eau". Car selon lui, "les requins-pèlerins ne sont pas méchants, ils ne mangent que du plancton, pas les êtres humains".

Toujours d'après Ludovic Grare, il est rare de voir un requin de ce type au large de nos côtes. "C'est plus commun au large du Finistère ou du Morbihan, mais la Manche est un secteur de passage pour rejoindre les eaux froide du Nord. On a déjà retrouvé des baleines échouées..."

Après cette rencontre, le plongeur a été contacté par une association de sauvetage des animaux. "Ils m'ont dit que ce requin avait été vu la semaine dernière en baie de Seine" raconte-t-il.

Il y a deux ans, des plongeurs du club de Béthune avaient déjà vu un espadon, "ce qui est encore plus rare", et parfois ils voient des poisson-lune. "Ca reflète quand même que la mer est en train de se réchauffer doucement..."