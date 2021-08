"C'est trop dangereux, on n'est pas encadré" : un participant au stage de jeûne à Noyant-de-Touraine témoigne

Imaginez ne rien manger pendant des semaines. Boire de l'eau, rien que de l'eau pendant 7 à 42 jours selon l'offre que vous choisissez. C'est le programme extrême de cette cure de jeûne hydrique organisée depuis le 20 juillet par un naturopathe, au château de Brou à Noyant-de-Touraine.

Une cure endeuillée après la mort de l'une des participantes, une parisienne de 44 ans, décédée le jeudi 12 août. Dans cette affaire, une enquête est en cours, confiée à la compagnie de gendarmerie de Chinon. Une information judiciaire a même été ouverte pour homicide involontaire et confiée à un juge d'instruction.

Nous devions prendre nous-même notre tension et notre pouls, surveiller nous-mêmes nos pertes de poids"

A ce jour, rien n'établit de lien direct entre ce décès et cette cure de jeûne, des analyses toxicologiques sont en cours. Mais des questions se posent sur l'encadrement des participants et leur suivi médical. Ces deux aspects sont jugés défaillants par l'un des 25 curistes. Il décide de témoigner, anonymement, pour dénoncer ces manquements.

Si les journées sont bien rythmées et les activités comme le yoga, la méditation, ou encore l'art thérapie bien encadrées, pour le jeûne et ses conséquences sur la santé, là ce serait beaucoup plus délicat. "C'est même dangereux" dit-il. Pour le suivi médical, les curistes seraient livrés à eux-mêmes. " Nous devions prendre nous-même notre tension, notre pouls. Surveiller nous-mêmes nos pertes de poids. Nous le rapportions ensuite à l'oral lors des points jeûnes quotidiens, mais rien n'était consigné par écrit." Toujours selon ce même témoin, au bout de plusieurs semaines de privation, certains seraient restés de longues heures au lit sans jamais recevoir la visite des organisateurs. Et des curistes auraient même pris leur propre voiture pour transporter à l'hôpital l'un des leurs qui avait besoin de soin.

Je pratique souvent le jeûne, mais jamais aussi longtemps. Et dans ces conditions, j'estime que c'était trop dangereux."

Au lendemain du décès, la Préfecture d'Indre-et-Loire prend un arrêté pour interrompre ce stage de jeûne 100% hydrique. Mais il se poursuit encore aujourd'hui sous une forme différente en y intégrant des jus de fruit, des bouillons de légumes pour apporter du sucre et des minéraux. "Tous veulent continuer", précise notre témoin. "Certains ont dépensé plus de 3 000 euros pour cette cure. Et ont toujours l'espoir de soulager voire guérir leur cancer ou leur maladie chronique. Et l'effet de groupe est tellement puissant".

Une pratique extrême qui inquiète le conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire

Alerté juste après le décès, le conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire ne cache pas son inquiétude pour les pratiquants de ces jeûnes aussi longs.

Médicalement, si des gens atteignent leur 5ème ou 6ème semaine de jeûne, c'est à mon avis très dangereux", Dr Christophe Géniès

" Une cure de jeûne aussi extrême ne peut à mon sens s'envisager qu'avec une surveillance biologique, une surveillance médicale qui à priori n'était pas en place dans la structure où la cure a eu lieu", déplore le Dr Christophe Géniès, vice-président du conseil de l'ordre des médecins d'Indre-et-Loire. "Médicalement, si des gens atteignent leur cinquième ou sixième semaine de jeûne, c'est à mon avis très dangereux. Le problème c'est que les gens adhèrent à ce truc. C'est la problématique de cette liberté de soin."