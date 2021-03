"C'est un choix pour ma santé mentale" : pour fuir le reconfinement, des Parisiens s'exilent en Gironde

À la sortie de la gare Saint-Jean de Bordeaux, c'est la cohue. Depuis l'annonce d'un reconfinement nouvelle version dans seize départements dont tous ceux de l'Île-de-France jeudi 18 mars, une grande partie des trains Paris-Bordeaux ont affiché complets en quelques heures. Et quand on demande à ces Parisiens tout juste confinés combien de temps ils comptent respirer un peu en Gironde, la réponse est presque toujours la même : "Juste un week-end, c'était prévu depuis longtemps". Difficile de savoir s'ils disent tous vrai.

Maïder, en revanche, l'avoue d'une petite voix : "J'ai réservé un billet directement pour rentrer chez mes parents qui habitent dans les Landes. Je vais rester quatre semaines minimum", affirme-t-elle. "Avec ma colocataire, on a un tout petit appartement à Paris, on n'a même pas deux chambres. Donc on s'est dit qu'on allait pas refaire un confinement et être en télétravail ensemble, la dernière fois c'était un peu compliqué. Franchement, c'était un choix pour ma santé mentale..."

Plus tendu qu'un départ en vacances

"Mon départ pour le Sud, je l'avais décidé avant, en me disant qu'il allait se passer quelque chose", affirme Hélène, en train d'attendre son bus devant la gare. Elle va rejoindre des amis dans leur maison du Cap Ferret. "Je suis cuisinière à domicile. Les clients, en ce moment, il n'y en a aucun. Donc je n'allais pas rester à Paris, même si j'ai un petit jardin, basta !", explique-t-elle. La Parisienne compte rester quatre semaines dans le département mais elle n'a pas encore pris son billet retour.

Pour Émilie en revanche, ce sont des vacances prévues de longue date. Elle a été surprise par l'affluence dans les trains. "On sentait que les gens avaient des ordinateurs portables, les animaux de compagnie... C'était plus tendu qu'un départ en vacances !", décrit-elle. "Ça sentait plutôt le départ très très rapide, à la dernière minute." Ce que confirme Aziz, chauffeur de taxi devant la gare : "On a remarqué que tous les trains étaient complets et qu'on chargeait plus rapidement sur tous les trains. Donc chaque heure, il y a beaucoup plus de taxis qui partaient." Des taxis qui ont, pour une fois, transporté beaucoup plus de familles que d'hommes d'affaires.

Des réservations qui triplent en une heure

Les hôtels proches de la gare ont aussi remarqué la différence dès les premières minutes qui ont suivi l'allocution de Jean Castex. "Dès 19h15 et le confinement annoncé, on a reçu énormément de coups de téléphone et de réservations sur internet", témoigne cet hôtelier qui a préféré rester anonyme. "On avait une dizaine de réservations pour le vendredi 19 mars et en l'espace d'une heure, on est passé à presque une trentaine de réservations. Et elles ont continué de tomber jusqu'à minuit." Principalement des réservations d'une nuit, explique le réceptionniste. "Je pense que les gens viennent, cherchent une solution d'hébergement dès qu'ils arrivent et ensuite, ils essaieront d'aller ailleurs."

"J'ai même des gens qui m'ont appelé parce qu'ils cherchaient un hôtel dans le train pour le soir même", continue-t-il. "La plupart des voyageurs me disaient aussi qu'ils avaient dû changer tous leurs plans. On sentait vraiment dans leur voix que c'était de la précipitation et de la dernière minute." Cet hôtel, presque complet, s'attend maintenant à voir arriver des Parisiens au pied levé en fonction de l'arrivée des trains.