"C'est un cri de détresse" : une infirmière alerte sur le manque de masques à l'hôpital de Valence

"C'est un cri de détresse", lance une infirmière de l'hôpital de Valence, qui souhaite rester anonyme, face au manque d'équipements dans l'établissement pour lutter contre le coronavirus, alors que les masques de protection et les gel hydroalcooliques se font de plus en plus rares dans les services de l'hôpital, confirment les syndicats.

"Aujourd'hui, avec les patients qui ne sont pas contaminés au Covid-19, on nous impose de porter des masques chirurgicaux pendant 12 heures d'affilée alors que les recommandations sont de 4 à 8 heures maximum, dénonce-t-elle. Ces masques chirurgicaux protègent les patients mais ne nous protègent pas nous. Et comme on les porte trop longtemps, on ne protège pas suffisamment les patients".

Le gel hydroalcoolique commence aussi à manquer, assure-t-elle. Et dernièrement, toujours pour les personnels qui ne sont pas en contact direct avec les patients atteints du coronavirus, il a été proposé à la cellule de crise de l'hôpital que les soignants fabriquent eux-mêmes des masques en tissu. "Ca me parait complètement aberrant, commente-t-elle. En quoi ces masques artisanaux sont homologués ? Et s'ils fonctionnent, pourquoi ne le fait-on pas depuis des années ?"

La direction de l'hôpital de Valence assure qu'il n'y a "pas de consigne" dans le sens de l'utilisation des masques en tissu.

"Comme un soldat qui va en guerre avec des flèches en bois"

"Quand on m'a dit de me coudre un masque en tissu, je me suis sentie comme un soldat à qui on dit d'aller en guerre avec des flèches en bois, confie-t-elle. Les gendarmes et les policiers, quand ils vont sur le terrain, ils ont un gilet par balle et pas un gilet en tricot."

Cette infirmière veut alerter sur le manque de matériel car elle s'inquiète de la suite de l'épidémie. "Quand je vois la situation en Alsace, je me dis que si ça arrive chez nous, je ne sais pas comment on va faire face".

"On a peur de tomber malades et qu'il n'y ait plus personne pour prendre en charge les patients. Non seulement ceux qui sont atteints du Covid-19 mais aussi les autres. On a peur de ramener le virus chez nous aussi."

Le gouvernement a assuré ce mardi que des masques de protection "réservés" aux personnels de santé seraient distribués en pharmacie "jusqu'à jeudi", selon la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. La direction de l'hôpital de Valence assure également que de nouveaux masques seront livrés "ces jours-ci".