"C'est un isolement social" : témoignage d'une Marnaise non vaccinée contre le Covid pour raison médicale

Alors qu'Emmanuel Macron a "décidé d'emmerder les non vaccinés jusqu'au bout", voici le témoignage d'une Marnaise qui, sur les conseils de son médecin, ne peut pas se faire vacciner contre le Covid-19. Depuis des mois elle enchaîne les tests et elle redoute l'instauration future du pass vaccinal.

Elle accepte de témoigner, mais préfère changer son prénom, alors nous l'appellerons Diane. Cette Marnaise n'est pas vaccinée contre le Covid-19, non par conviction "Je ne suis pas antivax", répète-t-elle, mais pour des raisons médicales, "Dès que l'on m'injecte quelque chose, mon corps réagit mal. Il y a quelques jours après une opération, j'ai eu des injections d'anticoagulants et j'ai dû arrêter à cause de douleurs atroces".

Dès le début de la campagne de vaccination, son médecin lui conseille alors de ne pas se faire vacciner, pour ne pas prendre de risque. Sauf que Diane ne souffre pas d'une maladie reconnue lui empêchant la vaccination : "Je ne rentre dans aucune case", déplore-t-elle. Et les conséquences sont énormes, à commencer par les tests qu'elle est obligée d'enchaîner depuis des mois : "Ca me coûte de l'argent et puis il faut toujours prévoir à l'avance dès que je veux sortir par exemple", explique Diane.

C'est un isolement et on peut même parler de détresse psychologique

Mais ce qui la frappe surtout, c'est le regard des gens : "L'opinion publique est de plus en plus opposée aux antivax et même si je ne suis pas antivax, je ressens cette animosité. Il y a d'ailleurs plein de non vaccinés qui n'osent pas dire qu'ils ne le sont pas. C'est difficile à vivre".

Alors les propos d'Emmanuel Macron "décidé à emmerder les non vaccinés jusqu'au bout", la font bondir : "Ce ne sont pas des propos qu'un Président devrait tenir. Moi je ne l'emmerde pas, mais si il considère que je suis une irresponsable et que je ne suis plus une citoyenne, alors je lui demande de m'exonérer de mes impôts !", sourit-elle.

Avec le pass vaccinal, je ne pourrai plus aller au ciné, plus de restaurant, plus rien

Dans ce contexte on comprend parfaitement que pour Diane, le pass sanitaire et surtout le pass vaccinal "n'a pas lieu d'être. C'est un non sens". Pour elle, ce pass est synonyme d'isolement encore plus important : "C'est la fin de tout et puis sans date butoir, sans perspective d'avenir. Il faudrait que le gouvernement accepte les opinions de chacun et que l'on apprenne à vivre avec ce virus maintenant qu'une majorité de Français est vaccinée".