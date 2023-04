"C'est un Orpéa public !" : des syndicats de l'hôpital de Laval alertent sur les deux nouveaux Ehpad

Lors d'une conférence de presse ce vendredi 21 avril 2023 à l'hôpital de Laval, l'intersyndicale mayennaise du centre hospitalier alerte sur les deux nouveaux Ehpad qui seront inaugurés du 22 mai au 2 juin.

"C'est de l'Orpéa public"

"L'organisation qu'on veut donner à nos nouveaux Ehpad, c'est de l'Orpéa public", dénonce Laurence Chartier, secrétaire adjointe de Force Ouvrière à l'hôpital de Laval. Ces établissements pourront accueillir 264 résidents, soit 132 par Ehpad. En revanche, pour s'occuper de toutes ces personnes âgées, il faudrait plus d'aides-soignantes et d'infirmières, selon cette professionnelle. Il faudrait même doubler les effectifs.

Six minutes de soins par jour

"On ne prend pas soin correctement de nos résidents. Alors oui, certes, ils vont être bien mieux dans des locaux neufs, mais il n'y aura personne pour les prendre en charge ou très peu. Une aide-soignante n'aura que 23 minutes 33 pour s'occuper des patients. Quant aux infirmières, elles travaillent sur la totalité des Ehpad, donc elles s'occupent de 132 résidents. Elles ont six minutes et deux secondes par personne ! En six minutes, on a à peine le temps de rentrer dans la chambre, de regarder son résident et de lui demander comment il va et quels symptômes il a."

D'autre part, l'intersyndicale s'inquiète aussi d'une vague d'arrêts-maladie et de burn-out du personnel soignant. Les syndicats appellent donc l'Agence régionale de santé (ARS) et le conseil départemental de la Mayenne à financer davantage de postes d'aides-soignantes et d'infirmières.