"C'est un peu aberrant" : des patients de l'hôpital de Mayenne désolés après de longues heures aux urgences

Des opérations ont été déprogrammées à l'hôpital de Mayenne après le passage au niveau 2 du dispositif "Hôpital en tension". L'organisation a été revue pour assurer la continuité des soins. Des patients ont dû attendre plus de 10h pour être pris en charge ces derniers jours aux urgences.

Christine est tombée dans la rue mardi après-midi à Martigné-sur-Mayenne, les pompiers l'ont rapidement transportée aux urgences mais son nez n'a pas été recousu tout de suite. "Je suis rentrée vers 15h30, 16h et ils sont venus me recoudre vers 21h30, explique la retraitée. Ça a été long, j'ai passé des examens entre temps, mais c'est tout."

Une situation qui désole la fille de Christine :

Pour une plaie, attendre 5h pour suturer, ça fait quand même long. C'est un peu aberrant, mais bon, c'est comme ça maintenant. Déjà, on a des urgences sur Mayenne, on ne va pas se plaindre.

La directrice du centre hospitalier du Nord-Mayenne Catherine Creuzet se dit bien consciente de ce genre de délai trop long. C'est pour cela qu'une réorganisation interne a été mise en place avec des déprogrammations d'opérations qui tiennent compte des urgences.

"On maintient impérativement tout ce qui est exploration, tout ce qui est diagnostic, tout ce qui est intervention ne pouvant pas souffrir de délais et on essaye de ne pas trop déprogrammer non plus parce qu'il est clair que ces patients-là, il faudra qu'on les réintègre après et c'est toujours trop compliqué quand on déprogramme fortement."

Une réunion de crise a lieu tous les jours à l'hôpital de Mayenne pour faire le point sur la situation. Objectif : éviter de nouvelles déprogrammations.