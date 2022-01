"C'est un peu Jumanji" : ces Mayennais sont perdus face aux nouvelles mesures contre la Covid-19

Une personne cas contact et vaccinée doit désormais faire un test antigénique ou PCR puis deux autotests mais n'a plus besoin de s'isoler si elle est négative.

"Les règles du jeu changent au fur et à mesure, c'est un peu Jumanji. Et au bout de deux ans, ça commence à être pénible". Poussette à la main, Claire vient chercher ses enfants à la sortie de l'école à Laval (Mayenne). Depuis ce lundi matin, si un cas positif est repéré dans la classe d'un de ses cinq enfants, cette maman devra lui faire réaliser un test antigénique et PCR puis deux autotests, dans les quatre jours suivants. Cette règle est l'une des nombreuses nouvelles mesures contre la Covid-19 mises en place ce lundi pour lutter contre la propagation du variant Omicron en France.

Contraint de déjeuner sur le parking de la gare, en sortant du train

À quelques rues de l'école, José boit son café quotidien assis à table, au fond du bar Le France. Il lui est désormais interdit de le boire, debout, au comptoir. "Il faudrait qu'on m'explique la différence entre être assis sur un tabouret au comptoir, et être debout. Ça veut dire que celui qui est assis ne va pas attraper le virus, alors que celui qui est debout va l'attraper ?", ironise-t-il.

"Même si on baisse le masque pour manger, on ne va pas contaminer la personne en face."

Devant la gare, Pierre finit son déjeuner, debout, valise à la main. "Je n'ai pas pu manger dans le train. On ne peut rien acheter et on ne peut même pas manger, assis à notre place. C'est nul, même si on baisse le masque pendant dix minutes pour manger, on ne va pas contaminer la personne qui en face !" Il n'est en effet plus possible de boire ou de manger dans le train depuis ce lundi matin.

"Compliqué" de ne pas boire d'eau en quatre heures de train

Le gouvernement a finalement expliqué que cette règle serait appliquée avec "bon sens et discernement", ce qui signifie que les passagers pourront au moins se désaltérer à bord. "Parfois, je vais de Caen à Angers, ce sont des trajets de quatre heures, ne pas boire de l'eau pendant quatre heures, c'est compliqué...", explique Emy, 15 ans, devant la gare.

Dans les rues de Laval, on ne s'accorde pas sur les durées d'isolement pour les personnes positives au Covid et vaccinée : dix jours pour certains, cinq pour d'autres. En réalité, il faut désormais s'isoler pendant sept jours mais il est possible de sortir au bout de cinq jours si le test est négatif et en l'absence de symptômes depuis 48 heures. L'isolement est de dix jours pour les personnes qui n'ont pas reçu un schéma vaccinal complet. Lorsque vous êtes cas contact, vacciné et négatif, il n'est en revanche plus nécessaire de s'isoler.

Les médecins découvrent le protocole dans le journal

Si vous êtes un peu perdus avec le nouveau protocole, sachez qu'une partie du corps médical l'est aussi. "Vous imaginez bien que si ce n'est pas simple pour les médecins, les autres professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmiers, ça l'est encore moins pour les Français", glisse Luc Duquesnel, le président de la confédération des syndicats médicaux Français (Les Généralistes-CSMF), lui-même médecin à Mayenne.

"Toutes les informations qu'on a données pendant le week-end se sont trouvées erronées."

Après avoir répondu au téléphone tout le week-end à des patients positifs ou cas contacts, le professionnel de santé a finalement reçu le nouveau protocole de la part du ministère de la Santé ce dimanche en fin d'après-midi. "Toutes les informations qu'on a données samedi et dimanche se sont trouvées erronées puisqu'on a eu connaissance du nouveau protocole vers 17 heures alors que toutes les informations étaient dans le Journal du Dimanche de dimanche matin. Elles avaient donc été communiquées au journal, la veille, dès le samedi", regrette Luc Duquesnel.

Expliquer le contexte pour faciliter l'application des mesures

Pour que ces règles soient comprises et respecter, il faut "expliquer pourquoi on les change" selon le médecin. "C'est plus facile de s'approprier de nouvelles règles quand on a compris pourquoi on les change. Les raisons pour lesquelles on le fait ne sont pas toujours très claires."