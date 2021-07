"C'est un peu plus compliqué que juste scanner un QR code" : les débuts houleux du pass sanitaire à Cigoland

Sur le papier, il s'agit juste de scanner un QR code. Mais sur le terrain, à l'entrée du parc de Cigoland, à Kintzheim, la réalité est toute autre. "Bon là on est sur un format papier, et je n'arrive pas à faire la mise au point correctement avec l'appareil de scan", détaille Franck Fickinger, l'un des responsables du parc. Comme tous les lieux accueillant plus de cinquante personnes, Cigoland est contraint depuis mercredi 21 juillet de vérifier les pass sanitaires (un schéma vaccinal complet ou un test négatif de moins de 48 heures) de tous ses visiteurs de plus de 18 ans.

Pour ce filtrage, Franck Fickinger a fait appel à une société de sécurité qui lui fournit plusieurs vigiles. "Les jours de forte affluence, quand on a quatre caisses ouvertes et donc quatre files d'attente, il nous faut quatre personnes pour contrôler les pass sanitaires", explique-t-il. "Si cette société de sécurité n'était pas là, on aurait dû mettre du personnel en plus. Or les hôtesses d'accueil ont déjà suffisamment de choses à gérer pour leur rajouter cette mission. Et puis comme on craint certains débordements, on s'est dit qu'une personne d'un service de sécurité nous rassurerait."

Franck Fickinger s’occupe de coordonner les équipes, notamment pour le contrôle des pass sanitaires. © Radio France - Bastien Munch

Plus de sorties à l'improviste

Une nouvelle contrainte aussi pour les visiteurs, qui pour beaucoup ont dû se faire tester juste avant de venir. "C'est gênant quand même de le faire pour pouvoir aller dans un endroit où on peut aller facilement d'habitude", déplore Ana, qui habite Illzach. "Là on doit carrément prendre rendez-vous pour faire un test." "C'est vrai que ça se fait moins en dernière minute", confirme un autre passant. "Il faut prévoir à l'avance pour se dire que dans moins de deux jours on doit faire un test."

"On fait le train de la mine ?", demande Sandra avec enthousiasme à ses enfants. La mère de famille savoyarde s'est aussi fait tester mais elle voit quand même un avantage à ce nouveau pass sanitaire. "Vu que c'est le début, il n'y a pour le moment pas trop de monde dans les parcs, c'est plutôt pas mal !"

Test PCR périmé depuis une heure

Depuis mercredi, la direction de Cigoland a dû faire face à quelques "couacs" concernant ces QR codes. "Il y avait par exemple des gens dont le pass sanitaire n'était plus valable à une heure et demie près. Ils auraient dû faire leur test une heure plus tôt", raconte Franck Fickinger. "Certains ont aussi fait leur seconde dose de vaccin six jours et demi avant et donc il manquait une demi-journée pour valider le pass sanitaire." Dans ces cas de figure, le personnel du parc propose aux visiteurs de passer dans une pharmacie de Sélestat pour faire un test antigénique, puis revenir.

Les adresses des pharmacies de Sélestat sont indiquées pour que les visiteurs puissent faire un test antigénique rapidement. © Radio France - Bastien Munch

Dernier problème en date : les QR codes pris en photo depuis un document papier. "Il était impossible de le scanner avec nos appareils, le QR code était de trop mauvaise qualité", décrit le responsable du parc. "Le pass sanitaire, c'est un peu plus compliqué que juste scanner un QR code. Il faut s'en tenir à la stricte rigueur du protocole."