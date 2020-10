"C'est un tout petit mieux que la dernière fois, les enfants ne seront pas coincés à la maison"

Nous avons suivi l’allocution présidentielle devant la télévision chez une famille de Poitiers. Une famille de quatre enfants âgés de 8 à 17 ans. Réactions à chaud entre soulagement des écoles qui restent ouvertes et inquiétude sur l'avenir économique du pays.

Cyril, le papa : "Je suis inquiet pour les chefs d'entreprise, pour les commerces, pour l'économie en général. Il faut voir les mesures dans le détail, mais je ne m'attendais pas à un tour de vis aussi dur, même si on a bien été préparé psychologiquement depuis plusieurs jours".

Céline, la maman : "Ne passer son temps qu'à la maison, sans interaction sociale, on a déjà vécu ça au printemps dernier. Recommencer pendant un mois voire plus... Je suis encore abasourdie en fait. Je pense que ça ne va pas être agréable, surtout en cette période de fin d'années où il faut quand même penser à Noël".

Laslo, 14 ans : "Plus de sport, plus d'activités à côté des cours, les sorties avec les amis ou manger en ville avec des copains, c'est fini. C'est ça le côté négatif. Mais c'est pour le bien de tous."

Merlin, 17 ans : "Retourner au lycée mais avec un protocole plus strict, je ne vois pas ce qu'il entend par-là. Sachant que ce n'est déjà pas très strict. A la cantine, on est tous dans la même pièce, on est aussi nombreux qu'avant le confinement... Je ne suis pas totalement convaincu".