"C'est une chance !" Francisca, 85 ans et contente d'être la première vaccinée contre le Covid dans la Loire

"Jamais je n'avais eu de la publicité comme ça", lance-t-elle devant les micros, caméras et appareils photo qui l'attendaient dans cette salle du rez-de-chaussée du pavillon Yves Delomier à l'hôpital Bellevue dépendant du CHU de Saint-Étienne. "Merci d'être venus un peu pour moi et le vaccin qu'on attend depuis longtemps déjà", ajoute Francisca Grégoire, 85 ans et résidente de cette unité de soins de longue durée parfaitement choisie pour cette première piqûre médiatique contre le Covid-19.

Il y a même une équipe de la BBC world face à elle. C'est dire l'importance de cette injection, sachant qu'au total 82 pensionnaires de ce même site devaient bénéficier de cette piqûre dans le cadre de la campagne nationale de vaccination déclinée dans la Loire. S'ajoutent également 3 soignants de la même unité."Soit 85 personnes vaccinées d'une traite car une ampoule permet de faire cinq injections", explique le docteur Thomas Célarier, chef de service gériatrie du CHU.

"Je me suis dit ou tu meurs ou tu vis encore. On a qu'une vie !"

Une fois la température vérifiée et la tension prise, une des trois infirmières mobilisées aujourd'hui a procédé à cette injection en quelques minutes. "Bravo vous êtes vaccinée ! ". "Tout baigne comme on dit à Saint-Étienne. Quand on m'a demandé si je voulais me faire vacciner, j'ai dit oui tout de suite parce que ce vaccin est nécessaire et que ce virus fait des ravages dans le monde entier. Je me suis dit ou tu meurs ou tu vis encore. On a qu'une vie ! On doit se faire vacciner, c'est une chance. C'est gratuit et à domicile", a déclaré Francisca Grégoire.

Dans cet Ehpad qui compte 160 résidents, tous ne pouvaient pas être vaccinés du fait de contre-indication ou parce qu'ils ont contracté le Covid-19 depuis moins de trois mois. D'autres ont refusé tout de suite. "Les mêmes que pour la grippe saisonnière", explique le docteur Thomas Célarier, également responsable de cette unité.

"Certains ne veulent pas être vaccinés, c'est embêtant. De quoi ils ont peur ? De mourir ? C'est ce que j'ai demandé à ma voisine... confie-t-elle. Elle ne m'a pas répondu !". Elle recevra comme les autres sa deuxième injection le mercredi 27 janvier.

Un premier centre de vaccination ouvre jeudi à l'hôpital Nord

Le CHU de Saint-Étienne a reçu près de 5 000 doses mardi soir. Il doit ouvrir ce jeudi 7 janvier un centre départemental de vaccination à l’Hôpital Nord. "Pourront y être vaccinés tous les professionnels de santé du CHU ou libéraux du territoire ainsi que les pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou ayant des facteurs de risque de développer une forme grave du COVID. D’autres sites de vaccination vont être déployés dans le département au cours des prochaines semaines", ajoute le centre hospitalier.