"Une course contre la montre": en Dordogne, un dépistage massif à la recherche des variants démarre lundi

L'objectif de cette campagne de tests ciblée organisée par l'Agence Régionale de Santé de Dordogne est de contenir au maximum la diffusion des variants du coronavirus. En tout, 200 personnes ont été contactées et invitées à se faire dépister. Ces personnes sont des familles de résidents, des bénévoles ou des prestataires extérieur (comme un coiffeur par exemple). Tous se sont rendus dans l'Ehpad de l'hôpital de Nontron entre le 1er et le 22 janvier dernier. Le 22 janvier, les visites ont été suspendues après la découverte de premiers cas de Covid-19 au sein de l'établissement. Un cas de variant y a également été détecté.

Un créneau dédié à ce dépistage

Pour le dépistage, un créneau est spécialement dédié à ces 200 personnes : lundi 15 février de 12h à 17h au drive test du laboratoire Novabio de Nontron (10, avenue Jules Ferry) : "C'est important. C'est un devoir citoyen. Il faut le faire lundi car c'est une course contre la montre pour éviter la diffusion des variants que l'on maîtrise mal et qui peut-être engendreraient une efficacité vaccinale diminuée" explique Henry-Pierre Doermann, président des laboratoires Novabio en Dordogne. Près de 40 cas de variants ont été identifiés ces quatre derniers jours en Périgord selon Olivier Véran, le ministre de la Santé. Certains se trouveraient dans le Nontronnais précise l'Agence Régionale de Santé.

En revanche, les personnes concernées doivent tout de même s'enregistrer sur le site Novabio. Pour l'instant seule une dizaine de personnes sont inscrites. Ces tests seront effectués notamment par des membres de la Croix Rouge puis analysés par les biologistes. Des traces de variants brésiliens, sud-africains et anglais seront recherchés (c'est ce qui est appelé criblage). Les cas positifs devront s'isoler pour dix jours et non sept. Un autre test sera demandé au bout des dix jours d'isolement. S'il revient de nouveau positif, la personne contaminée devra rester isolée sept jours supplémentaires.

Si vous n'avez pas été contactés par l'ARS, vous ne serez pas prioritaires sur ce créneau.

Cinq décès au sein de l'Ehpad

Depuis, le 22 janvier, 74 résidents et 41 personnels (soignants et administratifs) ont été dépistés positifs depuis fin janvier au sein de l'Ehpad. Cinq résidents sont décédés.