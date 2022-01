"C'est une opportunité électorale" réagit une salariée de Sanofi à Montpellier aux annonces de Jean Castex

Le Premier Ministre va annoncer en février "un plan massif de réinvestissement de Sanofi en France." C'est ce que Jean Castex a dit vendredi 27 janvier lors de sa venue dans le Bas-Rhin. Il regrette qu'il n'y ait pas de vaccin contre le Covid-19 produit en France. "C'est un coup de théâtre, une opportunité électorale à deux mois des présidentielles. Pour annoncer bientôt une candidature d'Emmanuel Macron" réagit Sandrine Caristan, responsable de laboratoire en recherche et développement pour Sanofi à Montpellier.

Des centaines de postes sont supprimés sur le site depuis des années. Ils sont passés de 1 500 à 850 en douze ans à Montpellier. Un plan de restructuration est d'ailleurs en cours depuis le mois de décembre. 55 personnes vont perdre leur travail. "Les gens sont en train de partir actuellement, demain. Il y en a encore qui vont partir d'ici mars." Alors Sandrine Caristan, s'interroge : "Pourquoi se réveiller maintenant ? Les gouvernements successifs ont toujours accompagné les suppressions d'emplois. On était quatorze sites de recherche en 2011, on est plus que trois."

Sandrine Caristan, responsable d'un laboratoire recherche et développement de Sanofi à Montpellier dénonce un retournement de veste de la part du gouvernement à propos du vaccin. Copier

"Sanofi ne pourra pas sortir de vaccin. Il ne pourra même pas sortir de traitement" - Sandrine Caristan, responsable d'un laboratoire de recherche et développement à Montpellier

Jean Castex regrette donc qu'il n'y ait pas de vaccin contre le Covid-19 produit en France. Paul Hudson, le directeur général de Sanofi, a estimé que le groupe "l'emporterait lors des prochaines batailles sur les vaccins, une fois la poussière de la pandémie retombée" dans une interview pour Les Echos Investir. Selon lui, "la taille, l'expérience et l'expertise logistique de Sanofi l'emporteront une fois la phase aigue de la pandémie terminée."

Sandrine Caristan, qui travaille sur le site montpelliérain, hallucine. "Cela fait des mois que l'on réclame la levée des brevets au gouvernement pour pouvoir vacciner l'intégralité de la planète. Le gouvernement s'y oppose. Là, d'un seul coup, il se réveillerait en disant que le chevalier blanc arrive et va tout rétablir ?"

Elle fustige, "pourquoi avoir attendu si longtemps ? Pourquoi ne pas avoir réagi avant que l'outil soit cassé ?" Pour cette salariée de Sanofi, le vaccin ne pourra pas être produit par l'industrie pharmaceutique. "Quand on sabre l'outil. Sanofi ne pourra pas sortir de vaccin. Il ne pourra même pas sortir de traitement puisqu'il n'y a plus d'axe thérapeutique sur la recherche sur les anti-infectieux. C'est ni plus ni moins la recherche sur les antibiotiques et les antiviraux." La responsable de laboratoire dénonce les conditions de travail qui ne permettront pas de développer un vaccin : _"les salariés ont été changés de service, de métier tous les trois ans. Il faut du temps pour la recherche sur un vaccin ou le développement d'un médicamen_t."

C'est une annonce opportuniste à deux mois des présidentielles pour Sandrine Caristan, salariée de Sanofi à Montpellier. Copier

Sandrine Caristan, salariée à Montpellier pense que Sanofi sera pas en capacité de produire des vaccins contre le Covid-19. Copier