"C'est urgent" : à Neuville-aux-Bois, mairie et habitants attendent l'arrivée de nouveaux médecins

C'est une problématique que de nombreux habitants connaissent dans le Loiret : l e manque de médecins . Une situation que connait malheureusement bien Neuville-aux-Bois, commune de 5.000 habitants au Nord-Est d'Orléans. Elle a pourtant une maison médicale créée dans les années 1980 qui regroupe plusieurs praticiens, du kiné à l'orthophoniste, et deux sages-femmes dans un cabinet un peu plus loin. En revanche et malgré tous les efforts de la mairie, vous ne trouverez pas de dentiste et seulement deux médecins généralistes, dont un qui doit partir à la retraite prochainement.

Des mois d'attente ou beaucoup de route pour un rendez-vous

"Là, ça devient urgent", résume l'adjointe à la santé Patricia Allibe. Parce qu'idéalement, Neuville-aux-Bois devrait accueillir "au minimum trois médecins généralistes", pour accompagner les habitants au quotidien. "On veut que toute la population ait accès aux soins, mais depuis un certain nombre d'années ce n'est plus le cas. Et ça devient très compliqué de se faire soigner à Neuville et dans les environs", ajoute-t-elle.

En effet, un mot revient chez de nombreux habitants : l'attente, ce que soit pour le médecin ou le dentiste. "J'ai cherché un rendez-vous chez le dentiste près de Neuville, mais il n'y avait rien avant des mois. J'ai donc du faire une heure et demi de route jusqu'à Chartres", explique par exemple Jessica. Côté médecins généraliste, "on attend des mois pour avoir un rendez-vous et il ne prennent pas toujours de nouveaux patients donc on fait comme on peut", ajoutent Nathalie et Isabelle.

Ce bâtiment, anciennement Centre des Finances Publiques, accueillera en 2025 si tout va bien, l'agrandissement de la Maison médicale actuelle. © Radio France

Mais la mairie a décidé d'étendre l'actuelle Maison médicale, pour y regrouper tous les praticiens de la commune, notamment les sages-femmes qui sont aujourd'hui dans un autre bâtiment. "Pour les attirer, notre idée c'est de leur faciliter la vie en les regroupant sur un même lieu. Pour les faire venir, on a que ce projet immobilier qui en plus se trouve au milieu de tout, entre la mairie et les commerce, et le fait de regrouper tout un pan de santé sur une structure", explique le chef de ce futur projet Ludovic Bernicot.

Arrivée de médecin ou pas, le lancement du projet doit se faire à la fin de l'année, pour une fin de chantier prévue en 2025. Mais la mairie comme les habitants espèrent évidemment accueillir de nouveaux professionnels de santé avant ça.