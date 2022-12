"C'est vraiment le rush" sur la vaccination explique le syndicat des pharmaciens de la Dordogne

A quelques jours de Noël, on ne se précipite pas uniquement dans les magasins. Mais dans les pharmacies aussi, pour se faire vacciner contre la grippe et le Covid.

"C'est vraiment le rush, les gens s'y prennent tardivement mais on essaye de libérer des créneaux pour vacciner des gens avant les fêtes" reconnait le Président de la Chambre Syndicale des Pharmaciens de la Dordogne, Julien Migot. "Sur périgueux et les alentours, on a vraiment une vraie demande autour de la vaccination antigrippe."

Qui doit se faire vacciner ?

"Les règles n'ont pas changé, explique Julien Migot. C'est toujours les personnes de plus de soixante ans, les personnes fragiles, les personnes au delà de 80 ans tous les trois mois. Mais ça concerne aussi ceux qui peuvent être en contact avec des personnes à risque. C'est là ou effectivement tout le monde quasiment, est concerné. On peut quand même venir se faire vacciner si on est jeune et en bonne santé."

