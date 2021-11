"C'était Bagdad" : Force Ouvrière dénonce la situation aux urgences de Laval ce week-end

Le service des urgences de Laval n'en finit pas de faire parler de lui. Après sa fermeture la nuit par manque de médecin il y a plusieurs jours, la direction a été dans l'obligation de rappeler des soignants sur leurs congés ce week-end pour désengorger les urgences saturées. Une situation dénoncée par le syndicat Force Ouvrière.

Un appel à la mobilisation lancé par SMS

Les plus de 1.000 soignants et infirmiers du CH de Laval ont reçu deux SMS de la direction les appelant à renforcer les équipes des urgences débordées et sans plus aucun lit à leur disposition : "La direction du CH de Laval a décidé d'envoyer un appel comme si on était en plan blanc. Nos sources du week-end à l'hôpital nous on dit "C'était Bagdad !"", explique Maxime Lebigot, infirmier et membre du syndicat Force Ouvrière. Il poursuit : "Il y en avait partout ! Tous les box des urgences étaient pris, il y avait des patients dans les couloirs".

Une situation inacceptable selon Isabelle Caouissin, aide-soignante à l'hôpital : "On ne peut pas laisser des gens sur des brancards indéfiniment, rester sur des brancards quand on est âgé et même quand on ne l'est pas, ce n'est pas confortable, ni rassurant".

FO demande des titularisations

Huit lits ont été ouverts grâce aux renforts dans une autre aile de l'hôpital. Des renfort payé 50% de plus pour l'occasion. FO demande désormais l'embauche rapide des soignants en CDD (appelés également contractuels) : "Nous ne sommes plus attractifs ! Quand ça se sait qu'un hôpital titularise très rapidement et qu'il paye à salaire égal, les agents viennent. Oui, nous n'aurions pas eu ces problèmes ce week-end", assure Maxime Lebigot. Si la direction ne prend pas cette décision, le syndicat craint que la situation du week-end devienne de plus en plus récurrente à cause du manque de bras.

Plus de 40 lits sont toujours fermés faute de personnel médical à l'hôpital de Laval, selon Force Ouvrière.