"C'était la panique" : près du Blanc, une femme a été obligée d'accoucher chez elle

Douadic, France

L'histoire se termine bien mais Myriam a connu un accouchement très stressant. Dans la nuit du 9 au 10 mai dernier, cette habitante de Douadic ressent les premières contractions. En quelques minutes, elle perd les eaux. Son conjoint appelle immédiatement le Samu. "Ils ont envoyé une équipe de deux ambulanciers. Ils étaient paniqués, mais ce n'est pas de leur faute. Ils ne font pas tout le temps des accouchements. On a paniqué parce qu'il n'y avait personne", témoigne la maman d'une petite Leïla.

Par chance, au même moment, une équipe du Samu de Châteauroux est au Blanc pour une autre intervention. Un médecin est dépêché vers le domicile de Myriam. "J'étais très rassurée, ça a été très bien fait. Surtout que ma fille est née, elle avait deux fois le cordon autour du cou. Heureusement, ce n'était pas trop serré. Le médecin était là pour gérer la situation", poursuit la mère de famille.

Elle devait normalement accoucher à l'hôpital de Châtellerault. Elle y avait fait tout son suivi de grossesse. "Je ne voulais pas accoucher chez moi. C'est mon premier enfant. Quand vous voyez qu'il n'y a personne, pas de médecin, pas de sage-femme, ça fait peur !", poursuit-elle. "On est loin de Châtellerault, Châteauroux ou Poitiers, on ne peut pas y aller. _Ce serait plus simple d'accoucher plus près plutôt que de fermer des maternités. Quand j'ai eu les contractions de cinq minutes, j'aurais pu aller au Blanc si la maternité était encore ouverte_", conclut Myriam.

Le collectif Cpasdemainlaveille, qui milite pour la défense des maternités, y voit là la preuve que la maternité avait encore une utilité au Blanc et dans la région. Un pique-nique de contestation aura lieu samedi 15 juin devant l'hôpital du Blanc.