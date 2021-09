Ca bouge pour les centres de vaccination Covid-19 en Côte-d'Or avec en prime une 50 000eme dose à Beaune

Un nouveau centre à Chenôve

Afin de renforcer les dispositifs pour permettre à chacun d’accéder facilement à un centre de vaccination en voiture ou en transport en commun, le centre commercial "La Galerie - Les Portes du Sud" à Chenôve accueille dès ce mercredi 15 septembre un nouveau centre de vaccination contre la COVID-19.

Ce centre de vaccination sera ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 10H00 à 19H00. Fruit d’une étroite collaboration entre le centre commercial et les services de l’État, ce centre est armé par l’Association Départementale de la Protection Civile de la Côte-d’Or qui en aura également la gestion. Il bénéficie du soutien financier de l’Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté et disposera d’une capacité de vaccination ajustable en fonction des besoins.

50 000 doses de vaccin délivrées à Beaune

A Beaune, c'est un seuil symbolique qui a été atteint ce mercredi 15 septembre en matière de vaccination. 50 000 personnes ont défilé dans le centre mis en place aux hospices de Beaune pour recevoir une dose. Le centre vaccination qui va déménager dès lundi prochain pour retourner au gymnase de Blanche fleur. C'est là que sera assuré le suivi pour la 3eme dose pour les publics qui le nécessitent.