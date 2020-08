"Ça fait chaud au cœur" : le personnel de l'hôpital de Bourges remercie tous les gestes de soutien

Plusieurs grands panneaux sont disposés dans le hall d'entrée de l'hôpital Jacques Cœur de Bourges. On y voit les gentils mots de soutien laissés pour le personnel hospitalier, les dessins envoyés par les enfants, la liste des 170 donateurs institutionnels... Une exposition à voir jusqu'au 30 septembre pour remercier tous ceux qui ont aidé. Entreprises, associations, clubs sportifs, écoles, particuliers : les donateurs ont été nombreux.

Du courage, de la force et des sourires grâce aux dons

"Tout au long de l'épidémie de Covid-19, on a bénéficié d'un élan de solidarité exceptionnel à l'hôpital. Cette aide a été tellement précieuse qu'on souhaitait à tout prix remercier tous les donateurs qui ont lutté avec nous, à nos côtés, face à ce virus", souligne Pierre-Yves Halin, chargé des relations publiques à l'hôpital. Les dons ont été très variés : du matériel médical donné ; un peu plus de 37 000 euros, des messages de soutien. Chaque petite attention a compté. "On a reçu beaucoup de chocolat, de la charcuterie, des plateaux repas pour que les soignants puissent tranquillement manger sur place", sourit Charline Mry, cadre de santé au service réanimation. "Ça a permis de donner du courage, de continuer le lendemain. Ça fait sourire, ça donne du baume au cœur", ajoute-t-elle.

La population a été avec nous tout au long de ces semaines éprouvantes pour les équipes

Une reconnaissance du travail du personnel hospitalier

C'est l'un des rares mérites de cette épidémie de Covid-19 : elle a mis en lumière les efforts colossaux fournis par le personnel soignant et le personnel hospitalier. "Les gens ont vraiment compris qu'on est utile. Les gens étaient beaucoup plus reconnaissants que d'habitude", salue Christophe Mercier, infirmier en réanimation. "Tout ce qui a été fait, c'est un gros plus pour nous, c'est un gros cadeau", ajoute-t-il. Si cette exposition a le mérite d'exister, on aimerait évidemment qu'il n'y en ait pas d'autre à l'avenir. "Il faut que chacun protège sa santé et celle des autres. Porter le masque, respecter les gestes barrière, la distance. Nous, ça nous permettra de continuer notre travail sereinement", conclut Charline Mry.